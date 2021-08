Os signos apaixonados, mas que não se entregam facilmente

Alguns signos do zodíaco costumam ser muito apaixonados e vivem diversas aventuras amorosas na vida. No entanto, eles não se entregam facilmente ao amor.

Confira quais são:

Áries

O ariano está sempre preocupado de aproveitar cada oportunidade de paixão em sua vida e enfrenta qualquer adversário para conseguir o que quer. Ele é intenso e já pode ter conquistado muitos corações, mas nem sempre se arrisca se amarrar em algo mais sério. Poucas vezes este signo tem certeza de que está realmente pronto para viver algo mais entregue e verdadeiro.

Leão

O leonino é mestre em acumular pretendentes e casos de amor, mas nem tudo atinge seu coração de verdade. Ele disfruta a conquista com profundidade e pode até abrir algumas emoções; no entanto, apenas entregará suas vulnerabilidades e apostará fichas quando se sentir valorizado. Não é tão escolher por quem seu coração baterá mais rápido, mas este signo tenta ao máximo encontrar a estabilidade com a pessoa certa.

Virgem

O virginiano é regido pelo planeta do amor e pode ser muito apegado a conquista. Quando se apaixona, viverá o momento de forma sedutora, encantando com o seu charme e deixando que tudo se desenrole de forma única. No entanto, este signo sabe que a confiança nasce com o tempo e não arriscará se machucar por qualquer pessoa. Ele amadurece com as experiências e só se entregará quando tiver provas de que vale a pena.

Capricórnio

Ao contrário do que muitos pensam, o capricorniano amadurece rápido e se permite viver muitas paixões por isso. Ele sabe que precisa de experiências e também pode ter muita sensualidade para entregar nas conexões, mas isso não significa que ele permita vínculos mais profundos facilmente. Este signo consegue separar o sentimento e o desejo, tomando decisões que envolvam seu coração, mas também são racionais.