Confira uma receita deliciosa de bolo de aniversário clássico para iniciantes, sabor doce de leite com ameixa, para fazer em casa facilmente.

A dica saborosa foi compartilhada no Youtube pelo canal especializado ‘Receitas da Cris’, com o tutorial completo. Um perfeito bolo confeitado com todas as etapas.

Bolo de aniversário clássico para iniciantes

Como revelado pelo canal de culinária recentemente, por meio do vídeo, é uma preparação fácil de fazer seguindo as orientações.

Bolo de aniversário clássico para iniciantes: confira o modo de preparo completo (passo a passo) e ingredientes neste vídeo maravilhoso.

Com informações do canal Receitas da Cris

TAMBÉM: