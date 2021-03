As palavras poderosas que guiam cada signo do zodíaco em março de 2021

Algumas palavras poderosas se relacionarão com os signos do zodíaco e podem ajudar a atrair as melhores vibrações para março de 2021. Confira:

Áries

Inspiração, comunicação construtiva, sabedoria e parceria.

Touro

Ganho, abundância, conexões fortes, paciência e seguir em frente.

Gêmeos

Sucesso, ambição, novos caminhos e paixão.

Câncer

Recuperação de energia, reconhecimento, cura e superação.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Leão

Contatos, oportunidades, decisões e realização de sonhos.

Virgem

Perseverança, oportunidades, reconhecimento e compromissos.

Libra

Sabedoria, maturidade, boas oportunidades e parcerias.

Escorpião

Descoberta de soluções, novas perspectivas, criatividade e amor.

Sagitário

Encontros, aumento da consciência, resolução de conflitos e iluminação.

Capricórnio

Mensagens especiais, comunicação, sonhos e reconhecimento.

Aquário

Paixão, lucros, fé inabalável em si mesmo e recompensa para os esforços.

Peixes

Descobertas, felicidade e novas formas de brilhar.