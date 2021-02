The King of Fighters 2002 Unlimited Match já está disponível no Playstation 4

A SNK Corporation anunciou que The King of Fighters 2002 Unlimited Match já está disponível em formato digital no PlayStation 4 (PS4).

Sequência totalmente aprimorada do aclamado KOF 2002, lançado originalmente em 2009, KOF 2002 UM traz uma série de novos recursos no PlayStation 4.

Como revelado, inclui uma ampla lista de 66 personagens jogáveis, melhoria nos gráficos e habilidades redesenhadas.

A função online do jogo é muito mais suave, graças à adição do rollback netcode. Confira trailer de lançamento:

Com informações da SNK Corporation

