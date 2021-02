Nova promoção 'Escolhas da Crítica' já está disponível na PlayStation Store

A nova ação "Escolhas da Crítica' já está disponível na PlayStation Store, conforme revelado pela Sony, por meio de comunicado.

A ação por tempo limitado traz uma seleção de incríveis experiências a preços reduzidos.

"FIFA 21 Champions Edition, Immortals Fenyx Rising, Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 e mais na promoção por tempo limitado", detalhou.

Ainda de acordo com as informações, estes e muitos outros jogos estão em promoção até às 11:59 do dia 17 de fevereiro, horário de Brasília.

Com informações da Sony

