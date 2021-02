Battle Royale: Free Fire anuncia crossover com Attack on Titan

A Garena anunciou nesta semana uma parceria global com a Kodansha para trazer conteúdo de Attack on Titan para o Free Fire.

Como revelado, a parceria une uma das séries de anime japonesas modernas mais reconhecidas e um dos jogos mobile mais populares do mundo.

"O anúncio reforça a estratégia da Garena em melhorar a experiência do Free Fire para os jogadores, formando aliança com alguns dos nomes mais proeminentes do mundo. O evento crossover será lançado em março", detalhou.

A parceria oferecerá aos jogadores a oportunidade de experimentar conteúdos inspirados na série assim que a colaboração entrar no ar, em março.

Ainda de acordo com as informações, os fãs de Attack on Titan poderão se enfrentar vestindo as cores da divisão Survey Corps, bem como roupas inspiradas nos temíveis Titãs devoradores de homens.

"Haverá também muitos outros conteúdos de colaboração exclusivos, incluindo skins de armas e outros itens do jogo e colecionáveis", completou.

Com informações da Garena

