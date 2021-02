Os signos que podem fazer você se sentir culpado facilmente

Alguns signos do zodíaco podem fugir da responsabilidade e acabam fazendo as outras pessoas assumirem a culpa pelos seus erros. Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano sabe bem o que dizer para se livrar das culpas e deixar o outro questionando se deve assumir a responsabilidade pelos problemas também. Ele tem muita lábia e usa a palavra sempre a seu favor, podendo dar a volta por cima mesmo quando não parece ter saída.

Virgem

O virginiano se comunica de forma muito inteligente e preza bastante pela própria reputação. Por isso, dificilmente levará a culpa sozinho e pode até chegar a usar sua esperteza para sair ileso, enquanto alguém é apontado como responsável de tudo.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Libra

O libriano não gosta de se envolver em conflitos, o que o faz esquivar ao máximo de assumir as responsabilidades pelos erros. Por isso, ele irá fazer o possível para não sofrer consequências e pode apontar sutilmente outras pessoas se for preciso, deixando que os outros tirem as próprias conclusões.

Escorpião

O escorpiano é detalhista e sabe como controlar as situações a seu favor. Sendo assim, ele consegue se livrar da culpa e achar formas de jogá-las em outras pessoas sem que aqueles que estão ao redor questionem.