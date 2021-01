Horóscopo do fim de semana: as previsões de 29 a 31 de janeiro para cada signo do zodíaco.

Áries

Este fim de semana vai ser um renascimento para o seu signo, lembre-se que você é muito regido pelo desejo constante de progredir e ser alguém na vida. Sexta-feira será um dia de mudanças positivas graças à sua boa atitude, tente atrair mais boas energias.

Tenha cuidado com os casos amorosos, lembre-se que sua personalidade te leva a desejar estar com mais de uma pessoa e se não for cuidadoso seu relacionamento pode se complicar.

Pense que é melhor estar com alguém com quem você tem um forte vínculo afetivo, principalmente os signos de Aquário, Gêmeos e Leão. Você não deve confiar tanto nas pessoas que acabou de conhecer, seja cauteloso. Seus números da sorte são 05 e 44.

Touro

Esta sexta-feira vai ser um dia cheio de surpresas agradáveis e boas energias à sua volta. Haverá uma mudança radical em sua maneira de pensar que o levará ao sucesso em seus propósitos.

Cuidado com o que vai assinar e tente não levar nada a crédito hoje em dia. No amor você ficará um pouco confuso, não saberá se vai voltar com o seu ex-companheiro ou continuar com o atual. Seu signo é a terra e isso faz com que tome as melhores decisões, só precisa dar um tempo.

É uma pessoa de muita coração, então tente medir seu temperamento e sempre pensar no que vai falar. Seus números da sorte são 01 e 29.

Gêmeos

Dias de grandes conquistas estão chegando para o seu signo, basta aprender a ter paciência e prudência ao comentar algo para não salgar a sorte. Uma mudança muito forte está chegando em sua vida.

Tente iniciar um curso para os finais de semana para que possa ocupar seu tempo de forma produtiva. Lembre-se que o amor sempre vem e neste final de semana virá alguém muito compatível que vai te dar muita felicidade.

Tente não se esforçar muito neste final de semana com atividades físicas para evitar acidentes. Seus números da sorte são 09, 13 e 46.

Câncer

Seu signo está muito impaciente e quer tudo imediatamente, aprenda a ter mais certeza de si mesmo e verá que tudo virá no devido tempo. Vista roupas novas e muito perfume para atrair mais sorte.

Em 31 de janeiro, acenda uma vela branca para aumentar as energias positivas em sua vida. Não seja tão ciumento, lembre-se que a base de um bom relacionamento é a confiança.

Você terá um golpe de sorte com os números 14 e 05. Procure colocar seus pensamentos de forma positiva.

Leão

Este fim de semana terá muita autoanálise sobre sua vida. Deve se lembrar que tudo acontece por uma razão e que não deve ficar com raiva de si mesmo se as coisas não saírem do jeito que deseja.

Você vai sentir muita saudade de um antigo amor do signo de Áries ou Gêmeos que te deixou muito marcado em sua vida, tente fechar esse círculo e seguir em frente com seu novo parceiro rumo à felicidade que merece.

Organize todos os seus papéis importantes. Você terá sorte com seus números mágicos que são 09, 31 e 20.

Virgem

Quando seu signo se sente sobrecarregado de amor, acaba tentando fugir da situação, mas tente se acalmar para resolver qualquer problema que surja e avance nessa estabilidade emocional.

Também haverá uma gravidez em sua família que trará grande alegria ao seu lar. Neste domingo terá um golpe de sorte nas questões financeiras com os números 00 e 98.

Libra

Tente fazer mudanças de atitude para evitar aquelas situações desagradáveis que às vezes vive por não medir suas palavras. É bom que tenha uma personalidade forte, mas deve se lembrar que outras pessoas têm sentimentos.

Cuidado com a fofoca, lembre-se que seu signo é muito sujeito à inveja e má-fé. Sexta-feira muito movimentada por motivos administrativos.

Você terá um golpe de sorte com os números 03, 28 e 77. Neste 31 de janeiro, tente acender uma vela branca para ter mais sorte na vida.

Escorpião

Fique atento à sua saúde. Terá um golpe de sorte no dia 31 de janeiro com os números 12 e 36.

Tente colocar uma fita vermelha no tornozelo direito amarrada com três nós para servir de proteção. Tenha cuidado com um ex-parceiro. É muito importante que você não faça promessas no ar.

Sagitário

Seus números mágicos são 05, 66 e 71, então não se esqueça de combiná-los com sua data de nascimento para aumentar suas chances. Acenda uma vela amarela para atrair mais abundância.

Neste final de semana vai chegar um amor do signo de ar que vai fazer você se sentir melhor, só tem que dar um tempo.

Tente planejar férias com amigos, lembre-se que deve alimentar sua alma com esses tipos de momentos com as pessoas que você ama.

Capricórnio

Sexta-feira para renovar completamente sua vida, analisar seus relacionamentos e deixar maus amigos. No trabalho, estará em uma posição de liderança, então precisará estar bem ciente disso para ser um exemplo.

Você está em um estágio de sua vida em que começa a ambicionar mais realizações, então deve concentrar todos os seus esforços para alcançá-lo.

Seus números da sorte são 15 e 23. Uma surpresa amorosa vem de alguém com o signo de fogo que o deixará muito feliz. Quem tem companheiro começa a planejar férias românticas.

Aquário

Neste final de semana terá a oportunidade de ver seus entes queridos que não via há muito tempo, apenas lembre-se de ser responsável. Embora não possa comemorar como nos outros anos, muitas surpresas agradáveis vêm para você no seu aniversário.

Neste domingo, a recomendação é que você esteja em paz consigo mesmo e medite para que as boas energias cheguem com mais força.

Em questões de amor, procure não ficar falando de ciúme, lembre-se que os relacionamentos devem ser desfrutados e não sofridos.

Peixes

Aproveite esta sexta-feira para analisar o primeiro mês do ano e ver o que pode fazer melhor para cumprir as suas propostas para 2021. Será um fim de semana pesado em termos de trabalho, mas aproveitará os dias de descanso para relaxar.

Tenha cuidado com as fofocas no trabalho e tente não comentar mais nada sobre sua vida privada. Você terá um golpe de sorte com os números 19 e 38.

Para os solteiros, virá alguém muito compatível com o signo de terra e você se apaixonará. Em 31 de janeiro, acenda uma vela amarela para atrair mais prosperidade.

LEIA TAMBÉM: