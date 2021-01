Aprenda esta dica caseira para limpar o rejunte de azulejo e deixá-lo como novo

Se você é a pessoa responsável por limpar os azulejos de sua casa, quando vai efetuar esta tarefa, possivelmente deve enfrentar um trabalhão com os rejuntes, não é mesmo?

Em especial os do banheiro, por estarem em um ambiente úmido, é comum com o passar do tempo eles apresentarem algum tipo de mofo.

De toda forma, diferente do que muitos pensam, limpar os rejuntes não precisa necessariamente ser uma tarefa difícil, isso porque esta é uma situação que pode ser resolvida com algumas dicas caseiras.

Leia também:

Ficou curioso e quer saber como? Assista abaixo ao vídeo do canal Vida de Casada com algumas recomendações.