Beber água morna com limão de manhã: especialistas encontram 15 benefícios para a saúde

Limões têm poucas calorias, mas contêm uma boa quantidade de fibras e vitamina C, o que os faz um componente ideal para manter uma dieta equilibrada e saudável. Além disso, muitos dos seus microrganismos podem trazer benefícios diariamente.

Os especialistas do Edinson Institue of Nutrition listaram alguns dos benefícios mais eficazes para a saúde que o beber suco de limão com água morna todas as manhãs pode trazer. Confira:

Hidrata o organismo, de modo que prove eletrólitos para o organismo Combate a constipação Melhora a qualidade da pele Facilita a digestão e melhora o transito intestinal Reforça o sistema imunitário Diminui o risco de infecções urinárias Equilibra o PH do corpo, aumentando a imunidade Ajuda a recuperar-se depois do exercício físico Previne a dor articular e a gota Melhora o controle de glicose sanguínea Limpa os rins, fígado e vesícula Suco do limão com agua morna é um ótimo remédio popular para problemas de pele como acne, manchas negras e alergias. A solução ajuda na perda de peso, melhora o funcionamento do sistema digestivo e acelera o metabolismo Além de serem ricos em vitamina C, ainda possuem quantidade significativas de potássio, cálcio, fosforo e magnésio Ajuda a combater resfriados e a gripe

Como fazer:

Adicione metade de um limão espremido fresco a um copo de água morna ou quente e aprecie.