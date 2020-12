Os nomes de bebês mais procurados em 2020

O portal Baby Center divulga anualmente os nomes de bebês mais populares. Para isso, ele usa sua base de dados já que muitas famílias colocam os nomes de seus filhos na plataforma, tanto durante a gestação quanto nos primeiros anos de infância. Helena e Miguel foram os nomes mais concorridos neste atípico ano de 2020. Desde 2018 eles são os favoritos das famílias brasileiras.

O peso da Disney:

No Brasil, o nome de menina mais escolhido este ano é Helena, nome da personagem principal da série “Elena de Avalor”, da Disney. Matteo também é personagem da telenovela argentina “Sou Luna”, da Disney, que levou ainda à explosão de nascimentos de brasileirinhas chamadas Luna. Aurora e Bella, cada vez mais populares no Brasil, são nomes de protagonistas dos clássicos filmes de princesa. O BabyCenter vem observando também registros de meninas chamadas Moana e Nala.

Novas tendências:

Liz, Ravi e Gael são alguns dos nomes curtos mais utilizados este ano. Além disso, por conta dos intensos movimentos anti-racistas, nomes fortes da cultura afro estão aparecendo mais. É o caso da apresentadora da Rede Globo Maju Coutinho e da cantora Iza, cujos nomes avançam na lista dos nomes de menina mais escolhidos do Brasil.

Nome-apelido:

Apelidos são a forma como as pessoas tendem a ser chamadas, mas não necessariamente registradas em cartório. De uns anos para cá, porém, a tendência de pais realmente darem nomes que já são apelidos vem crescendo. O nome-apelido Théo, aparece bem mais alto na lista (4o lugar) na lista dos nomes de menino mais escolhidos do que o nome inteiro Theodoro (55o lugar).

Nomes bíblicos:

Por ser um país cristão, os nomes bíblicos estão sempre em alta no Brasil, vide a popularidade de décadas de João e Maria sozinhos ou como nome duplo. Acompanhando a ascensão das religões evangélicas no país, há também cada vez mais bebês Levi, Isaac, Sarah e Rebeca, de inspiração no Antigo Testamento.

Até personagens bíblicos menos conhecidos vêm emprestando seus nomes às crianças brasileiras, como Elias, Hadassa e Uriel, este último com um ganho de popularidade de 75 por cento somente no último ano.

Nomes antigos:

Os nomes antigos vêm reaparecendo em vários países, seja pela busca de inspiração em tempos supostamente mais simples, seja porque as famílias procuram alternativas a nomes comuns da atualidade. Nesse contexto, nomes clássicos e até com uma pegada greco-romana, como Dante, Thales, Apollo e Vicente, para meninos, e Catarina, Diana e Celina, para meninas, fazem sucesso com novas gerações e crescem em popularidade.

Favoritos internacionais:

Ella, Finn, Amelia e Jackson são alguns dos nomes que andam no top das preferências de outros países e ainda não se popularizam tanto no Brasil. Por outro lado, há também muitos bebês Noah, Liam, Oliver e Olivia brincando nos jardins do mundo igualzinho ao que se ouve nos parquinhos brasileiros.

