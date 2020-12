Sorvete caseiro super cremoso com apenas 2 ingredientes

Confira uma receita simples de sorvete super cremoso com apenas 2 ingredientes, com uma preparação super rápida.

A dica saborosa foi compartilhada no Youtube pelo canal 'Receitas do César’, com o tutorial. Confira:

2 caixinhas de creme de leite

1 caixinha de leite condensado

Como revelado pelo canal, é muito fácil de fazer. Confira o modo de preparação (passo a passo):

