Os 3 estilos de biquinis da Kim Kardashian que mulheres com diferentes curvas podem copiar

O fim do ano está aí e se você pretende viajar para a praia, (seguindo todas as normas de segurança da OMS), é possível que já esteja pensando em qual biquini usar. Saiba que uma pessoa que entende muito do assunto é a Kim Kardashian.

A influencer tem uma coleção gigante com vários tipos, mas não pense que é necessário ter o corpo da Kim para usá-los. Seja qual corpo você tenha, o que importante não é a opinião do outro, mas sim como você se sente.

Diante disso, a Nova Mulher decidiu selecionar 5 estilos de biquinis da Kim Kardashian que mulheres com diferentes curvas podem copiar.

#1 Amarrar

O biquini de amarrar nas duas partes é simples e sempre está na moda. Por isso, saiba que é possível arrasar com ele na praia.

#2 Cintura alta com top

Este é um dos biquinis que fica perfeito em qualquer corpo. Ele conta com a parte de baixa com cintura alta e bem cavado. Já a parte de baixo é um top que você pode usar tanto na praia quanto para caminhar no litoral com uma saia.

#3 Alça acoplada

Outra opção que fica muito lindo em qualquer corpo e é adorado por Kim é o biquini que já vem com alça acoplada. É como se fosse um sutiã no qual voce pode ajustar. Além de ser confortável, é perfeito para quem ama ficar no mar sem pagar “peitinho”.

