A nova promoção ‘Ofertas de Fim de Ano’ já começou na PlayStation Store, conforme revelado pela Sony, por meio de comunicado.

O jogador poderá escolher entre vários títulos PlayStation, com muitas novas aventuras em desconto por tempo limitado.

“Perca-se no cativante mundo aberto da Rockstar em Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition. Aventure-se pela Grécia em Assassin’s Creed Odyssey, da Ubisoft, ou lute pela sobrevivência – ou pela vitória – na diversão multiplayer assustadora de Dead by Daylight: Special Edition”, completou.

Ainda de acordo com as informações, a promoção termina no dia 22 de dezembro. Clique aqui para conferir a lista completa dos jogos participantes.

Com informações da Sony

