Black Friday: companhia LATAM inicia 24h de ofertas para a Europa e Estados Unidos

O esquenta Black Friday da companhia LATAM iniciou 24h, até as 11h59 de amanhã (24), de ofertas (passagens promocionais) para a Europa e Estados Unidos.

Como revelado pela empresa, ofertas incluem voos para Europa em Premium Business a partir de R$ 6.701,85 (ida e volta, incluindo taxas) ou por 222.200 pontos LATAM Pass (mais taxas).

É possível encontrar ainda, voos para Miami, na classe econômica e Premium Business, com tarifas a partir de R$ 2.363,52 e R$ 6.683,52 (ida e volta, incluindo taxas) ou por 74.000 e 222.200 pontos (mais taxas), respectivamente.

Ainda de acordo com as informações, também é possível encontrar pacotes LATAM Travel com preços especiais e ações para acúmulo de pontos.

Com informações da LATAM

