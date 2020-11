Os signos que sempre dão um jeito de se livrar da culpa causada por seus erros

Enquanto alguns signos do zodíaco correm atrás do prejuízo de forma honesta, outros podem ser muito malandros e tentam se livrar da culpa causada por seus erros. Confira quais são:

Áries

Não importa tudo o que pode acontecer de ruim, o ariano sempre dará um jeito de bolar boas versões e diminuir sua culpa no cartório. Diferente do que muitos pensam, ele sabe como se adaptar e admitir fracassos, mas fará isso quando já tiver as direções claras que podem favorecê-lo.

Câncer

O canceriano sabe que não pode evitar algumas consequências das suas atitudes, mas pode usar seu poder de manipulação emocional para diminuir as retaliações das outras pessoas. Ele é mestre em causar dramas, mas também pode investir na ingenuidade para tirar o corpo fora do assunto.

Libra

O libriano é capaz de adotar uma pose de vítima mesmo quando é pego com a mão na massa errando. Ele não gosta de conflitos e sabe como se esquivar dos grandes problemas usando o diálogo e “meias verdades” para diminuir a seriedade das coisas. Ele tende a “encantar as serpentes” e sua flauta é a pose de “gente fina”.

Escorpião

O escorpiano não tem medo de usar seu poder de persuasão e até mesmo a fantasia para criar cenários que o favoreçam. Ele entra no problema até o pescoço, mas sempre dá um jeito de sair como o correto para quem realmente importa – o julgamento dos outros não o preocupa.

Peixes

O pisciano pode adotar a postura de vítima e inocente, se escondendo atrás do seu sentimentalismo mesmo quando cometeu atitudes bem ruins. Quando isso acontece, ele tentará se afastar e deixar assuntos mal resolvidos; assim a culpa nunca o afetará como deveria.