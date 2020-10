Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 23 a 25 de outubro

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Momento de passar um tempo com seus entes queridos compartilhando bons momentos, já que seu signo pode se sentir muito responsável por seus familiares. Neste dia 23 de outubro você terá planos de progredir economicamente ou iniciar um negócio que lhe trará mais dinheiro.

Revisões acontecem no trabalho e é importante cumprir as obrigações do seu cargo. Cuide de com a alimentação e álcool, procure ser mais responsável com a sua saúde.

No amor pode haver a vontade de formar um lar, mas as coisas nem sempre saem do jeito que você deseja, então pare de idealizar o amor e descubra quem realmente combina com você. Você terá mais sorte no dia 25 de outubro com os números 00, 18 e 32.

Touro

Você terá pressa em resolver todos os seus trabalhos ou estudos pendentes neste final de semana; para você o mais importante é cumprir suas obrigações e não negligenciá-las.

Tenha cuidado com não perder dinheiro e tente não investir em negócios não confiáveis; analise bem o que você assina. Uma viagem pode ser planejada para novembro. Renove suas energias limpando armários e separando doações.

Procure dialogar ou ficar em paz com aquele amor que já não está contigo. Se você não quer voltar, a decisão é sua, mas é melhor não carregar as energias negativas de outras pessoas.

Amigos o procuram para fazer um convite. Você terá sorte no dia 23 de outubro com os números 05, 21 e 44; combine-os com sua data de nascimento para personalizar sua sorte.

Gêmeos

A oportunidade de participar em um negócio ou um investimento muito complicado pode aparecer; lembre-se que nem tudo que reluz é ouro, por isso estude bem o que vai fazer com seu dinheiro e tente economizar para um futuro estável.

Tenha atenção com as dores nos joelhos e nos ossos; a mudança de clima pode fazer você se sentir mal. Um membro da família o procura para fazer um convite.

Continue cuidado da saúde; alimente-se de maneira mais saudável e não remédios por conta própria. Se você está em um relacionamento, mas pensamentos estão em outra pessoa; é preciso tomar uma decisão e priorizar sua felicidade.

Você terá sorte no dia 25 de outubro com os números 09, 13 e 14. Neste final de semana você se reinventa em tudo o que puder.

Câncer

Beba muita água para limpar todas as energias ruins que carregou esta semana. Seu signo é muito sensível a tudo o que acontece ao seu redor e é por isso que às vezes você se sente cansado. E

Um novo emprego pode surgir. Evite falar sobre seus planos para que eles sejam alcançados sem energias de inveja. Cuide das dores de estômago e tenha uma alimentação mais saudável.

Um ex o procura para voltar; seu signo sempre deixa uma marca no amor, é por isso que eles voltam, mas tente seguir em frente e feche esse círculo. Chegou a hora de conhecer pessoas mais compatíveis com você.

Você recebe um convite neste sábado. Não brigue mais com seus irmãos e familiares, eles sempre vão querer o melhor para você. Seus números da sorte são 27, 31 e 88.

Leão

Momento bom para cortar o cabelo e buscar formas de renovar suas energias positivas, aumentar sua força e autoestima. Você vai manter a energia positiva ao seu lado.

Analise bem tudo o que for assinar. Procure não pensar tanto em seus projetos e se concentre em realizá-los, você está na hora de melhorar sua renda e garantir uma reserva para o seu futuro.

Não brigue mais com o seu parceiro e coloque sua desconfiança de lado; procure não sair com mais amores ou entrar em triângulos amorosos para não se sentir culpado. A fidelidade será muito importante.

Prepare-se para a próxima semana porque muito trabalho está chegando. Cuide das dores nos pés e calcanhares. Um animal de estimação pode chegar. Você terá sorte com os números 03, 21 e 98.

Virgem

Reuniões e eventos familiares ocorrem neste fim de semana. Seu signo se caracteriza por ser muito sociável e sempre solicitado; o carisma irá favorecê-lo. Preste atenção ao que assina, principalmente em assuntos jurídicos.

Um amigo o procura para convidá-lo para um negócio; aceite, especialmente se for relacionado a vendas e administração.

No amor você permanece muito estável; só não deixe as brigas de casal desgastar o relacionamento. Cuide das dores de cabeça, pois este é o seu ponto fraco; melhor continuar o exercício.

Neste domingo, sua vida estará repleta de boas notícias e surpresas que farão você se sentir bem. Deixe de lado a preguiça e volte a estudar. Seus números da sorte são 26, 31 e 99.

Libra

Renove suas energias nesta sexta-feira e se desfaça daqueles pensamentos de vingança e raiva ainda guardados no coração. Seu signo é muito rancoroso e por isso beber muita água pode ajudar a para limpar seu corpo e espírito para se sentir melhor.

Faça seu trabalho com tranquilidade e com a mais alta qualidade que puder. Ser um bom administrador o ajuda a se destacar no ambiente de trabalho. Você ganha dinheiro e deve guardá-lo. Você recebe um convite.

No amor, você continuará muito estável e pode dar um passo importante no relacionamento. OS solteiros encontrarão um amor muito apaixonado, mas que também pode ser fugaz. Um animal de estimação chega à sua vida. Seus números da sorte são 27, 31 e 88.

Escorpião

Haverá muitos presentes que você não esperava e comemorações, apenas tenta não reunir amores do passado. Você terá muito trabalho e irá às reuniões; mostre sua melhor atitude para resolver os desafios.

Você está no seu melhor momento para fazer mudanças positivas em sua vida, como mudar de casa ou investir em um negócio. Você deve também cuidar da saúde e ter melhores hábitos.

Cuide das dores de dente e não deixe sintomas passarem despercebidos. Você terá sorte em 25 de outubro com os números 03, 17 e 37.

Sagitário

Você desfrutará de boa sorte neste final de semana em todos os sentidos, poderá fazer qualquer procedimento e sairá da melhor maneira, pois seu signo está em um momento de crescimento pessoal. Eles convidam você para fazer uma viagem e visitar parentes no final do mês, e isso vai fazer você se sentir bem. Você conserta sua casa e troca alguns móveis. Eles o convidam a participar de um negócio de calçados e roupas. Você é o artista e carismático do Zodíaco e se destaca como o centro das atenções, por isso recomendo que faça dieta e se vista da melhor maneira para ser sempre bem visto. Um amor do signo de Áries e Gêmeos está procurando por você que será muito compatível com você. Tente não comparar itens desnecessários e salve. Você é bom em iniciar negócios e conduzi-los ao sucesso. Você terá um golpe de sorte com os números 03, 22 e 81.

Capricórnio

Você vai tomar a melhor decisão e buscar o progresso em sua vida pessoal. Evite que seu lado explosivo o sabote e tenha cuidado em tudo o que diz e faz. Seus amigos o procuram para fazer um convite.

Você faz ajustes em casa para viver melhor. Seus avós e familiares o procuram para fazer um convite. Tenha cuidado com o que você come, principalmente na rua; seu ponto fraco será o intestino e a gastrite.

Você encontrará pessoas muito compatíveis com o seu signo, mas lembre-se que não há pressa em se relacionar, então tente escolher a melhor opção. Você terá sorte com os números 07, 31 e 44. Um amor do signo de Áries ou Libra falará de compromisso.

Aquário

Você vai analisar todas as suas pendências neste final de semana e buscar cumprir seus objetivos. Os próximos dias serão ideais para determinar o que ainda se tem que fazer e tentar alcançar a realização.

Seu signo é teimoso, mas ao ser persistente luta pelos ideais como ninguém. Um amigo do signo de Touro ou Áries o procura para fazer uma proposta. Você recebe uma surpresa financeira.

Tenha atenção com as dores nas costas ou pescoço; lembre-se de que você deve fazer exercícios para liberar o estresse. Você manda algo para o conserto. Não procure aquele amor que o deixou, lembre-se que o que é para ser seu, será. Seus números da sorte são 26, 31 e 99.

Peixes

Você refletirá neste fim de semana sobre como fazer mudanças em sua vida pessoal; é hora de amadurecer e construir algo mais estável. Planeje um negócio e trabalhe nos fins de semana até atingir o sucesso, se necessário.

Um parente o procura para comunicar algo. Cuidado com os problemas de pele e não tome muito sol; seu ponto fraco na saúde é a pele e os pés. Você ficará estável com o seu parceiro e pensará em dar um passo importante.

Não negue mais a si mesmo a oportunidade de crescer e evite desanimar rapidamente; tenha força para se destacar profissionalmente. Você terá sorte no dia 25 de outubro com os números 03, 18 e 22.