Free Fire: finais da LBFF Série B acontecem neste fim de semana

Já na reta final da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 3ª Etapa, acontecem neste fim de semana, dias 24 e 25 de outubro, as partidas decisivas da Série B, divisão de acesso da competição.

Como revelado, as partidas serão transmitidas nos canais da Garena (YouTube e BOOYAH!) e na SporTV, a partir das 13h.

“A LBFF Série B garante duas vagas para a elite de Free Fire no Brasil: as duas equipes com melhor desempenho serão promovidas automaticamente para a Série A, enquanto as duas equipes na lanterna da Série A, serão rebaixadas para a Série B, a ser disputada em 2021”, detalhou. Confira os finalistas da LBFF Série B:

Reprodução

Grupo de acesso: No dia 7 de novembro, as equipes que ficarem entre a 3ª a 10ª colocação da LBFF Série B disputarão o Grupo de Acesso com as equipes que ficaram entre as posições 13ª a 16ª lugar da Série A, sendo elas LOUD, FEAR, INTZ e NewX Gaming.

Com informações da Garena

LEIA TAMBÉM: