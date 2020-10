Uma mega atualização do aplicativo WhatsApp vai liberar novos recursos para os usuários ainda este ano. A novidade foi revelada pela plataforma nesta quinta-feira (22) por meio de um comunicado.

“Com base no feedback positivo que recebemos sobre os recursos, acreditamos que o WhatsApp pode ajudar a tornar a troca de mensagens o melhor meio de conexão entre clientes e empresas”, revelou.

Como revelado, algumas melhorias serão liberadas em breve. Confira todos os detalhes revelados pelo app de menagens:

“Compras: vamos expandir as maneiras como as pessoas podem conferir os produtos disponíveis e finalizar compras diretamente nas conversas. Também queremos facilitar a integração desses recursos às soluções de venda e de atendimento ao cliente que as empresas já utilizam. Essa ação ajudará as pequenas empresas que foram mais afetadas neste momento”.

“Serviços de hospedagem do Facebook: empresas têm necessidades tecnológicas diversas e buscam opções variadas ao contratarem uma outra empresa para hospedar e gerenciar seus serviços de atendimento ao cliente, especialmente com o aumento do trabalho remoto. Por essa razão, durante os próximos meses, planejamos expandir nossas parcerias com fornecedores de soluções para empresas, com os quais já trabalhamos nos últimos dois anos”.

“Também forneceremos uma nova opção para que as empresas possam gerenciar as mensagens no WhatsApp por meio de serviços de hospedagem que serão oferecidos pelo Facebook. Com essas opções, pequenas e médias empresas poderão iniciar seus negócios, vender produtos, gerenciar estoques e responder rapidamente às mensagens recebidas onde quer que seus funcionários estejam”.

“Serviços pagos para empresas: para que o WhatsApp também continue a crescer como empresa, passaremos a cobrar por alguns dos serviços que oferecemos a nossos clientes comerciais. No entanto, continuaremos a oferecer e a ampliar nossos serviços gratuitos de mensagens e ligações de voz e de vídeo, que são protegidos com a criptografia de ponta a ponta, para mais de 2 bilhões de pessoas”.

No entanto, ainda não ficou totalmente claro como todas as melhorias devem funcionar. Ainda de acordo com as informações, os serviços serão lançados ao longo dos próximos meses.

This is how easy we think messaging a business should be – seeing a store’s catalog in a chat, adding an item to your cart, placing your order and getting fast responses to questions. We are looking forward to bringing these experiences to more people on WhatsApp! pic.twitter.com/nkJyC3dOzg — WhatsApp Inc. (@WhatsApp) October 22, 2020

Com informações do blog da plataforma

