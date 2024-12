João Eloi: saiba quem era o piloto de SuperBike que morreu após acidente em Interlagos, em São Paulo

Piloto João Eloi, de 57 anos, morreu após sofrer queda durante prova do SuperBike Brasil no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul de SP

O piloto João Eloi, de 57 anos, morreu no sábado (30) após sofrer uma queda durante prova da classe SuperSport 400cc - Escola, do SuperBike, realizada no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul de São Paulo. Segundo a organização do evento, o atleta foi socorrido pela equipe de resgate e levado até a sala de emergência, mas não resistiu aos ferimentos. Essa é a segunda morte registrada no local neste ano. Em junho, o argentino Lorenzo Somaschini, de 9, faleceu em um acidente em um treino livre para a Júnior Cup.

“Na tarde deste sábado, o sul-caetanense sofreu uma queda durante a corrida da categoria SuperSport 400cc - Escola, válida pela nona etapa do SuperBike Brasil, sediada no Autódromo de Interlagos”, afirma a nota do SuperBike Brasil (veja abaixo).

João Eloi, que era de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, colidiu contra outro piloto durante a prova, quando bateu contra o muro externo do circuito. Ele foi arremessado a alguns metros de distância e ficou desacordado. A vítima já estava inconsciente quando foi socorrido e não resistiu.

“A organização do SuperBike Brasil se disponibiliza a prestar total assistência à família do piloto. Além disso, todos da equipe do campeonato estão consternados com o acontecimento e manifestam sinceros sentimentos a todos familiares e amigos de João”, destacou a organização da competição.

Morte de argentino

O piloto argentino Lorenzo Somaschini morreu após sofrer um acidente durante um treino livre de motovelocidade no Autódromo de Interlagos, no dia 14 de junho deste ano. O garoto foi socorrido e ficou em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu aos ferimentos. Um boletim de ocorrência foi registrado como morte suspeita no 48º Distrito Policial de Cidade Dutra.

Lorenzo se preparava para uma etapa da “Júnior Cup”, categoria de base que faz parte do “SuperBike Brasil”, voltada para crianças e adolescentes de 8 a 18 anos, com motocicletas de 160 cilindradas, quando sofreu o acidente. Ele ele caiu após sofrer um highside, uma manobra em que há um excesso de velocidade após uma curva, fazendo com que os pneus percam aderência, e bateu a cabeça.

O garoto foi levado em uma UTI Móvel para o Hospital Geral da Pedreira. No dia seguinte, foi transferido para a UTI do Hospital Albert Einstein, mas o estado de saúde se agravou e ele morreu no último dia 17 de junho.

Na ocasião, a SuperBike Brasil informou que prestava a devida assistência à família do piloto desde o dia do acidente e lamentou o falecimento dele. “Todos da equipe do SuperBike Brasil estão consternados com o acontecimento e manifestam sinceros sentimentos a todos familiares e amigos de Lorenzo”, dizia o texto.