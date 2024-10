Jorge Valdivia, ex-Palmeiras, é preso após denúncia de agressão sexual

O ex-jogador de futebol chileno Jorge Valdivia, que já atuou pelo Palmeiras, foi suspenso por tempo indeterminado de sua participação no programa de rádio “Los Tenores” da Rádio ADN, após ser denunciado por abuso sexual. O caso envolve acontecimentos ocorridos no último domingo, 20 de outubro, quando Valdivia teria se encontrado com uma mulher que o acusa de ter abusado dela.

Após a denúncia, Valdivia foi preso na manhã desta terça e será formalizado durante a tarde por crimes sexuais. As acusações contra ele já geraram as primeiras repercussões na vida profissional do ex-jogador de futebol. A primeira medida foi tomada pela Prisa Media, que decidiu suspender por tempo indeterminado o atleta do programa de rádio em que atuava como comentarista esportivo.

Em comunicado divulgado pela Rádio ADN, foi informado que “a Direção da Prisa Media tomou a decisão de suspender por tempo indeterminado a participação de Jorge Valdivia até que a justiça resolva a sua situação jurídica”. A emissora, de propriedade da Prisa Media, manteve a posição de não comentar publicamente os detalhes do caso, mas optou por afastar o ex-jogador de futebol de suas funções até que sua situação judicial seja esclarecida.

Os fatos relatados

Segundo relato da denunciante, que trabalha como tatuadora, no último domingo ela foi convocada por Valdivia a um restaurante em Santiago com o objetivo de discutir o desenho de uma tatuagem que ele desejava fazer. Durante o encontro, ambos consumiram bebidas alcoólicas, inclusive dois pisco sours. Após o encontro, os dois foram até o apartamento da mulher, onde segundo as imagens das câmeras de segurança, chegaram por volta das 22h20.

A mulher afirma que acordou no dia seguinte em casa, confusa e com dores no corpo, o que a levou a suspeitar que algo irregular havia acontecido. Segundo seu depoimento, ela contatou Valdivia, que confirmou que tiveram relações sexuais naquela noite, com as quais ela não se lembra de ter consentido.

Preocupada com o ocorrido, a vítima decidiu investigar mais a fundo e consultou o pessoal de segurança de seu prédio. As câmeras do local confirmaram que Valdivia a acompanhou de volta para sua casa na noite de domingo. Como resultado, a mulher apresentou uma queixa formal de abuso sexual às autoridades.

A defesa de Valdívia

Após a divulgação da denúncia, Valdivia emitiu um comunicado público no qual negou categoricamente as acusações contra ele. No documento, o ex-jogador de futebol sustenta que manteve “uma relação consensual com uma mulher adulta” e que os acontecimentos descritos não correspondem à realidade.