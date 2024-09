Onde assistir ao jogo da NFL entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers na Neo Química Arena

Nesta sexta-feira a Neo Química Arena, na zona leste de São Paulo, recebe a primeira partida da NFL no Brasil a partir das 21h15. Mais conhecido como ‘futebol americano, duas equipes, o Philadelphia Eagles e o Green Bay Packers se enfrentarão no gramado do estádio usando as cores dos principais rivais paulistas, Corinthians e Palmeiras.

ANÚNCIO

Ao todo 42 mil ingressos foram colocados à disposição para o público, com valores girando entre R$ 285 e R$ 2.520, e todos os ingressos esgotaram em menos de duas horas.

Na festa de abertura, como ocorre nos jogos em solo norte-americano, o cantor Zeeba cantará o hino dos EUA e Luísa Sonza vai cantar o hino brasileiro.

ONDE ASSISTIR

Cinco plataformas devem transmitir o jogo nesta sexta-feira, a RedeTV!, ESPN, Disney+, NFL Game Pass e CazéTV (Youtube e Prime Video).

ESQUEMA ESPECIAL DE TRANSPORTE

Em função do tamanho do público que deve acessar o local nesta noite, um esquema especial foi montado pela CPTM e Metrô para privilegiar o acesso pelas linhas 11-Coral e 3-Vermelha, que funcionarão 24 entre sexta e sábado.

O estacionamento da Arena Corinthians será fechado para o público e o acesso ao perímetro do estádio será controlado para que apenas pessoas com ingresso tenham acesso ao local.