Paralimpíadas 2024: Passarinho voa na pista e conquista a prata nos 400m

Bartolomeu Chaves, de 23 anos, conquistou nesta quarta-feira (04) sua primeira medalha nas Paralimpíadas. O Passarinho, como é conhecido, voou na pista de atletismo para conquistar a prata nos 400m T37, para atletas com paralisia cerebral. Conforme reportagem do GE, ele cruzou a linha de chegada logo após o russo Andrei Vdovin, que se consagrou bicampeão da prova.

Em entrevista após a conquista, Passarinho fez questão de exaltar sua felicidade não somente com a medalha, mas também com o fato de ter melhorado seu tempo na prova.

“Dei tudo o que eu tinha. Eu me joguei. Deu certo. Primeira medalha. Melhorei minha marca. Estou muito feliz. Significa muito essa medalha. Achei que nem ia medalhar, porque cheguei à aclimatação em Troyes com o joelho inflamado, treinei só quatro dias lá, mas o CPB cuidou bem de mim. Fiz o impossível. Tô sem acreditar ainda”.

Ele se jogou na chegada

Para conquistar a prata na final disputada durante esta quarta-feira, Passarinho precisou voar na primeira metade da prova para se posicionar a frente dos demais competidores. Apesar do esforço, o russo Vdovin, que é o atual recordista mundial da prova, cresceu e conseguiu ultrapassar o brasileiro com a marca de 50s27.

Com a melhor marca de sua carreira, Passarinho terminou a prova com 50s39, garantindo sua primeira conquista nas Paralimpíadas e deixando o tunisiano Amen Allah Tissaoui com o bronze.

Inicialmente o atleta brasileiro competia no atletismo paralímpico na classe T20, que contempla atletas com deficiência intelectual. No entanto ele foi reclassificado para a classe T37, para pessoas com paralisias cerebrais e vem se destacando no esporte ao longo dos últimos anos.

Recentemente, além da conquista paralímpica, Passarinho se consagrou campeão dos 400m no Mundial deste ano, sendo que no de 2023 ele saiu com a medalha de bronze, ficando na terceira colocação.

Nesta quarta-feira outros brasileiros seguem com chances de medalha no atletismo e em outras modalidades.