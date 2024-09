Celular faz com que atleta paralímpico perca a medalha conquistada nos Jogos Paralimpícos de Paris

Os momentos de alegria de um atleta com sua conquista paralímpica terminaram depois que um aparelho celular levou à sua desclassificação e, consequentemente, à perda da medalha. Conforme publicado pelo GE, o remador italiano Giacomo Perini perdeu a medalha de bronze conquistada nos Jogos Paralímpicos de Paris depois de ter esquecido o celular dentro do barco utilizado para competir.

O atleta, de 28 anos, conquistou a terceira colocação na final do skiff simples PR1, categoria disputada por atletas que utilizam apenas os braços e ombros para remar. No entanto, pouco tempo após o final da prova ele foi pego de surpresa ao ter sua desclassificação anunciada pela organização.

Uma vistoria realizada no barco de Perini revelou a presença de um telefone celular dentro de uma bolsa. Como não é permitido o uso de equipamento de comunicação durante a corrida, o atleta foi desclassificado e perdeu a medalha de bronze. A decisão foi confirmada por meio de um comunicado enviado à imprensa.

“O atleta italiano foi descoberto usando equipamento de comunicação durante a corrida, violando a regra 28 e o Apêndice R2, Estatuto da regra 28″, revela o anúncio. A regra citada prevê que “nenhuma comunicação com a tripulação é permitida fora do barco utilizando equipamentos elétricos ou eletrônicos.

Ele tentou reverter a decisão

Conforme a reportagem Perini tentou reverter a decisão ao alegar que esqueceu o celular no barco por descuido e que nunca chegou a utilizá-lo na competição. Ele entregou o telefone ao júri para mostrar que a última ligação feita por meio do aparelho foi na noite anterior, para seu psicólogo.

“Eu nunca usei o celular no barco. Dei o telefone ao júri para que eles pudessem ver que a última ligação foi na noite anterior, com o psicólogo. As regras não dizem que você não pode trazer o telefone, mas que não pode se comunicar”, relata o atleta.

Por sua vez, a Federação Italiana de Remo tentou um recurso, que foi rejeitado, mas agora terá como alternativa uma apelação para a decisão do Conselho Executivo Mundial de Remo.