CPTM e Metrô de SP terão operação especial para jogo da NFL no Brasil

Por meio da Agência São Paulo foi confirmado que a CPTM e o Metrô terão uma operação especial de funcionamento para atender o público que comparecerá à Neo Química Arena para acompanhar a primeira partida da National Football League (NFL) realizada no Brasil. A previsão é de que o transporte sobre trilhos funcione durante 24 horas no dia 06 de setembro.

Conforme a publicação, o público esperado para assistir o confronto entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers é de 46 mil pessoas, o que demandou uma estratégia para receber os espectadores por meio do transporte público. Para chegar à Neo Química Arena, localizada em Itaquera, o público poderá utilizar as linhas 11- Coral, da CPTM, e 3 – Vermelha, do Metrô, que conectam a rede de transportes públicos com o estádio.

A previsão é de que as estações Corinthians-Itaquera e Artur Alvim funcionem para embarque durante a madrugada de sexta para sábado, enquanto as demais estações serão para desembarque. As integrações também devem funcionar normalmente. Por outro lado, o estacionamento da Arena será fechado ao público e somente pessoas com ingresso terão entrada permitida no perímetro do evento.

Esquema especial para entrada na Arena

O público que comparecer à Neo Química Arena contará com um esquema especial para entrada e saída. Segundo a Agência SP, uma divisão de chegada e saída foi elaborada para os expectadores.

Ingressos do setor Leste do estádio devem acessar o local pela estação Corinthians-Itaquera, enquanto ingressos para o setor Oeste devem acessar o local pela estação Artur Alvim.

Informações detalhadas serão divulgadas ao público por meio de avisos visuais e sonoros nos trens e principais estações. Funcionários também estarão de prontidão para orientar o público. Durante a operação especial, as redes sociais da CPTM e do Metrô irão disponibilizar informações especiais ao público.