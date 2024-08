Atleta brasileiro pede namorada em casamento após encerrar sua participação nas Paralimpíadas

O atleta brasileiro Rogério Júnior que competiu as Paralimpíadas de Paris 2024 representando o Brasil no Badminton foi eliminado da competição na manhã desta sexta-feira, dia 30 de agosto. Apesar de deixar os Jogos em uma medalha, uma outra conquista marcou a participação do brasileiro.

Depois de encerrar sua participação nesta edição das Pralimpíadas, Rogério se ajoelhou na quadra e estendeu um cartaz e uma caixinha com um anel pedindo a namorada, Duda, em casamento. Para delírio do público que estava acompanhando a competição, Edwarda, que é integrante da seleção paralímpica de vôlei sentado, aceitou o pedido do namorado.

Em imagens compartilhadas nas redes sociais é possível acompanhar o momento emocionante protagonizado pelo casal. Vale lembrar que Paris é conhecida como a “cidade do amor” e também foi palco de diversos pedidos de casamento ao longo das disputas dos Jogos Olímpicos.

Veja:

Os dois já competiram juntos

Duda e Rogério são veteranos do esporte paralímpico. Atleta do vôlei sentado, a brasileira já possui dois bronzes nas Paralimpíadas do Rio 2016 e Tóquio 2020, mas foi em 2023 que competiu lado a lado com o noivo no badminton. Juntos o casal obteve a conquista do Parapanamericano em 2023, mas ainda assim não conseguiram se classificar para a disputa de duplas nos jogos Paralímpicos.

Presente nas arquibancadas para acompanhar o jogo do companheiro contra o francês Lucas Mazur, Duda ainda deve seguir competindo pelo Brasil em sua modalidade original, o vôlei sentado, que volta às quadras no próximo sábado, dia 31 de agosto, contra o Canadá em jogo pela fase de grupos. Na primeira partida as brasileiras venceram a equipe da Ruanda pelo placar de 3 sets a 0, enquanto as canadenses venceram a Eslovênia pelo mesmo placar.