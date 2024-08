Jogos de Paris: em corrida de superação, Alison ‘Piu’ Santos leva medalha de bronze nos 400 m com barreiras

O atletismo do Brasil vai terminar essa sexta-feira com mais uma medalha na bolsa. Desta vez foi a vez do corredor Alison dos Santos faturar o terceiro lugar nos 400 metros com barreiras, nos Jogos Olímpicos de Paris.

Apesar de vir de uma ótima fase nas etapas eliminatórias para os Jogos de Paris, teve um desempenho fraco na semifinal e precisou aguardar outros resultados para confirmar sua classificação.

Na prova de hoje, Alison obteve uma boa largada e imprimiu um ritmo forte, quase alcançando o norueguês Karsten Warholm, favorito da prova e detentor do recorde mundial, que liderava mas perdeu a posição no final da prova e acabou ficando com a prata. A prova foi vencida pelo norte-americano Raj Benjamin.

Piu, como é conhecido, também conquistou a medalha de bronze nos Jogos de Tóquio.