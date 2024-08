É ouro! Brasil vence Canadá na final do vôlei de praia feminino e garante 1º lugar no pódio

Em uma disputa para a tão sonhada vitória nos Jogos Olímpicos Paris 2024, o vôlei de praia brasileiro garantiu seu lugar no pódio depois de oito anos, nesta sexta-feira (9). Ana Patrícia e Duda enfrentaram as canadenses Melissa e Brandie e garantiram mais um ouro ao Brasil.

Acostumadas em fazer história, a dupla de brasileiras foram medalhistas de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago em 2023, que também enfrentaram a dupla canadense, vencendo por 2 sets a 0.

Nesta sexta-feira (9), as atletas fizeram história ao embarcar no pódio em 2º lugar depois de 8 anos sem fazer parte. A dupla de brasileiras levaram o primeiro set, mas acabou dando empate no segundo. No final da terceira rodada, momento em que aconteceu uma confusão entre as atletas rivais, bastou mais alguns minutos para o Brasil levar a melhor!

Com a vitória de Ana Patrícia e Duda no vôlei de praia, esta é a terceira medalha de ouro conquistada pelo Brasil nas Olimpíadas 2024.

Mais medalhas para o Brasil: Alison ‘Piu’ Santos conquista bronze nos 400 m com barreiras

O atletismo do Brasil não se cansa de fazer história nas Olimpíadas deste ano. Desta vez, o corredor Alison dos Santos conquistou seu terceiro lugar no pódio, nos 400 metros com barreiras. Como resultado, o brasileiro trouxe a medalha de bronze para a torcida brasileira.

Mesmo vindo de uma ótima fase nas etapas eliminatórias para os Jogos de Paris, o atleta não teve um desempenho muito positivo na semifinal e precisou aguardar outros resultados para confirmar sua classificação.

Durante a competição desta sexta-feira (9), Alison conseguiu uma boa largada e um ritmo surpreendente, quase alcançando o norueguês Karsten Warholm, favorito da prova e recordista mundial, que liderava mas perdeu a posição no final da prova e acabou ficando com a prata.

No final, a prova foi vencida pelo norte-americano Raj Benjamin. Identificado como “Piu”, Alison também conquistou a medalha de bronze nos Jogos de Tóquio.