Qual equipe vai escolher o filho de LeBron James? Essa é a grande pergunta do Draft da NBA

Bronny James dois "Trojans" da USC em jogo contra Stanford, no campeonato de basquete universitário da NCAA

Em 2023, o nome dominante nas horas que antecederam o Draft da NBA era o do francês Victor Wembanyama, que era a escolha óbvia número um e foi confirmado pelo San Antonio Spurs. Este ano, há um nome que atrai todas as projeções e conversas, mas está completamente descartado que seja a primeira escolha, como foi seu pai há 21 anos.

ANÚNCIO

Trata-se de Bronny James, que depende da equipe que o selecionar para saber se poderá realizar o sonho de LeBron James de formar uma dupla pai-filho na temporada 2024-2025 da NBA.

Quem está projetado como o número 1 no Draft da NBA de 2024?

O que permanece igual em relação ao ano passado é que a maioria das projeções coloca um francês como a primeira escolha: Wembanyama em 2023 e Zaccharie Risacher em 2024. O jovem de 19 anos (2,08 m), atualmente nos registros do JL Bourg Basket da LNB Pro A da França, é o grande candidato a ter seu nome anunciado pelos Atlanta Hawks, o primeiro time a escolher no Draft que ocorrerá em 26 e 27 de junho, em Brooklyn.

A segunda seleção é do Washington Wizards e eles também escolheriam um francês: Alex Sarr, 19 anos (2,16 metros) que jogou pela última temporada no Perth Wildcats da liga profissional australiana.

O primeiro americano do Draft seria Reed Sheppard, da Universidade de Kentucky, que seria selecionado em terceiro lugar pelo Houston Rockets.

Qual equipe está interessada em Bronny James?

O filho de LeBron decidiu não continuar no basquete universitário da NCAA algumas semanas atrás e confirmou sua inscrição no Draft. O problema é que seus números na USC não foram muito destacados: ele jogou pouco devido ao problema cardíaco que o afetou no verão passado e teve uma média de 4,8 pontos.

Mas ele é o filho do jogador mais popular da NBA, que aos 39 anos jogaria mais uma temporada para realizar o seu sonho de jogar no mesmo time que o Bronny.

ANÚNCIO

Esse fato, mais de marketing e comunicação do que esportivo, eleva o valor da seleção de Bronny James. De acordo com seu representante, os Lakers e os Suns manifestaram interesse no jogador de 19 anos. O time de Los Angeles tem duas opções de seleção (17º e 55º), enquanto Phoenix tem apenas uma (22º).

O favoritismo absoluto é dos Lakers, que acabaram de contratar JJ Redick como treinador, sem experiência como treinador de basquete, mas amigo de LeBron.

Selecionar Bronny seria outra maneira dos Lakers convencerem LeBron James a ficar mais uma temporada na equipe de Los Angeles e evitar que o "rei" opte por se tornar agente livre. LBJ tem até 29 de junho para tomar a decisão.