Patrick de Paula, volante do Palmeiras, é flagrado em festa clandestina em SP

Mais um jogador do Palmeiras foi flagrado em balada clandestina. Depois de Lucas Lima, na madrugada de sexta-feira, agora foi Patrick de Paula. Ele foi interceptado nesta segunda por membros de uma torcida organizada do time alviverde na saída de um local no Tatuapé, na zona leste de São Paulo.

O incidente foi filmado e divulgado nas redes sociais. Diferentemente de Lucas Limas, o volante estava de máscara quando foi cercado pelos torcedores. Patrick de Paula conseguiu deixar o local com ajuda de seguranças. “Você joga no Palmeiras, está de palhaçada?”, afirmou um dos torcedores. Apenas alguns no grupo estavam com máscaras.

O jogador não respondeu ao grupo em nenhum momento. Ele inclusive tentou esconder o rosto para não ser identificado no vídeo, mas, um dos integrantes da torcida organizada, puxou o capuz da blusa do volante.

Aglomerações do tipo são proibidas no Estado de São Paulo durante a pandemia do novo coronavírus. Na semana passada, em Assunção, no Paraguai, os jogadores do Palmeiras receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19. A imunização foi realizada com doses recebidas pela Conmebol.

O Palmeiras ainda não se manifestou sobre mais um caso de jogador flagrado em balada clandestina, mas deve tomar a mesma atitude que teve com Lucas Lima. O meia foi afastado das atividades por quebra de protocolo de saúde.