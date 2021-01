Palmeiras e Corinthians: clássico para animar a segunda

Ah, nada como uma segunda-feira tranquila para iniciar a semana sem grandes dores de cabeça, certo? Errado. Porque nesta segunda (18), em especial, a partir das 19h, a bola vai rolar “só” para um Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. O duelo é atrasado da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Verdão, finalista da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, vem de uma maratona de jogos e tem precisado rodar seu elenco para poder garantir um pouco de descanso aos principais atletas. Foi isso que o técnico Abel Ferreira fez, inclusive, no empate por 1 a 1 contra o Grêmio, na última sexta-feira. Vencer o maior rival, entretanto, também ajudaria a elevar o moral do grupo para as demais fases decisivas.

Com esse peso de Dérbi na balança, a tendência é que o português mande a campo o que tem de melhor: Weverton; Mayke, Luan, Alan Empereur e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael (Raphael Veiga) e Gabriel Menino; Rony, Gustavo Scarpa e Luiz Adriano. Marcos Rocha, suspenso, Gustavo Gómez, Patrick de Paula e Gabriel Veron, lesionados, são desfalques.

Já o Corinthians vem em uma reação impressionante nas mãos do técnico Vagner Mancini, com direito a sete partidas de invencibilidade. Além disso, o alvinegro também leva vantagem física, já que neste momento disputa apenas o Brasileirão. A meta é conseguir se juntar ao G-6 para obter uma vaga na próxima edição Libertadores – o Palmeiras é o primeiro integrante deste bloco, com 48 pontos, contra 42 do Timão.

Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Ramiro (Cantillo); Gustavo Silva, Cazares e Mateus Vital; Jô. Esta deve ser a formação inicial para o clássico.

Otero, que foi diagnosticado com covid-19, Danilo Avelar, Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira, todos lesionados, são as baixas.

Palmeiras x Corinthians

• 28ª rodada do Campeonato Brasileiro (duelo atrasado)

• Estádio. Allianz Parque, às 19h

• Transmissão. Rádio Bandeirantes