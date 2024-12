Os melhores memes deixados pelo Spotify Wrapped 2024

Depois de uma longa espera, os usuários do Spotify podem finalmente acessar informações valiosas sobre as músicas que ouviram ao longo de 2024 por meio do ‘Spotify Wrapped’, dinâmica disponível no aplicativo que mostra um resumo dos artistas e músicas mais ouvidas do ano.

Conforme combinado, o Spotify Wrapped surgiu para oferecer uma experiência divertida e personalizada aos clientes do serviço de streaming. Além de dados como artistas e músicas mais ouvidas, essa modalidade tem a opção de saber quantos minutos de música foram ouvidos, bem como a quantidade de vezes em que foram tocadas as composições de diferentes cantores.

De referir que o Spotify Wrapped pode ser visualizado em formato de história, pelo que podem ser facilmente partilhados nas redes sociais; Além disso, os usuários receberão uma saudação e um agradecimento do seu artista favorito do ano.

Spotify Wrapped também deixou bons memes

Como de costume, o Spotify Wrapped virou tendência nas redes sociais, já que um grande número de internautas decidiu compartilhar os resultados do seu resumo anual.

Porém, também publicaram memes sobre o assunto, muitos deles zombando da diferença entre gêneros musicais e artistas que ouviram durante o ano, destacando a diversidade que existe na música.

Estes são alguns dos memes mais virais da internet:

Memes sobre o Spotify Wrapped 2024

Como assistir ao resumo do Spotify Wrapped 2024?

Para acessar o resumo do Spotify Wrapped, basta entrar no aplicativo, para o qual é necessário ter uma conta premium. Na seção inicial, na parte superior, logo acima das playlists disponíveis, aparece um botão com a palavra ‘Wrapped’.

Ao clicar ali, será possível descobrir as bandas ou cantores e músicas mais ouvidas, bem como os minutos tocados e a quantidade de vezes que uma música foi repetida.