Há meses que se fala de uma possível separação entre Meghan Markle e o Príncipe Harry e esses rumores crescem cada vez mais.

As celebridades não são vistas juntas há algum tempo, já participaram de eventos sozinhas e, quando aparecem juntas, não são vistas muito juntas ou felizes.

Meghan Markle aparece em evento com outro homem que não é Harry e espalha rumores de rompimento

Recentemente, Meghan Markle reapareceu em um evento popular, mas o fez com outro homem que não era o Príncipe Harry.

A famosa apareceu no Paley Fall Honors Gala 2024 linda e radiante em um espetacular vestido preto sem alças com decote em coração.

Porém, o que mais chamou a atenção foi que ela posou com o ator e comediante Tyler Perry, e não com o marido.

Meghan posou muito sorridente com ele, e eles posaram abraçados e felizes, o que desencadeou ainda mais os rumores de um rompimento com Harry.

“Nossa, as coisas com o Harry devem estar indo muito mal”, “e quem é esse, cadê o Harry”, “então agora ela não está sozinha, mas com outro homem”, “ah, me parece que isso já acabou”, “mas não, ela deveria estar com Harry?, eu não entendo”, “e quem é essa, ela parece mais feliz com ele do que com Harry”, “ela parece muito bem, mas onde está o marido” e “poderia será que ela e Harry já terminaram?”, foram algumas das reações nas redes.

Porém, Tyler Perry é um grande amigo não só de Meghan, mas de Harry e os ajudou em sua nova vida nos Estados Unidos, aliás, eles moraram meses na casa dele quando se mudaram e ele é padrinho de sua filha Lilibet .

Além disso, diante de todos os boatos, o Príncipe Harry reagiu e garantiu que tudo é falso e que ele não terminou o casamento com Meghan.

“Aparentemente compramos casa ou mudamos de casa 10 ou 12 vezes. E aparentemente também nos divorciamos 10 ou 12 vezes. É difícil acompanhar, mas é por isso que você simplesmente ignora”, disse Harry nesta quinta-feira durante sua participação no DealBook Summit 2024 do New York Times.