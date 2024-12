Jennifer Garner interveio no divórcio de Ben? É assim que a atriz teria aconselhado seu ex

Este foi um ano agitado para Ben Affleck, cheio de reviravoltas e mudanças inesperadas em sua vida pessoal e profissional. Seu relacionamento com Jennifer Lopez, que começou com muitas promessas, terminou mais uma vez em rompimento e, como se sabe, não é a primeira vez que “Bennifer” enfrenta o fim. Os altos e baixos do relacionamento dos dois são de conhecimento público há anos, mas parece que este ano as coisas tomaram um rumo ainda mais complicado, principalmente quando se considera o papel que Jennifer Garner, ex-mulher de Ben, desempenhou na situação.

Ben Affleck e Jennifer Lopez tiveram um relacionamento cheio de altos e baixos. Eles se conheceram em 2002, ficaram noivos, mas se separaram em 2004, após o filme Gigli, em parte devido à pressão da mídia, como Ben explicou em entrevistas posteriores. Depois de quase 20 anos, o casal se reuniu em 2022, o que empolgou os fãs. No entanto, a sua “segunda tentativa” não durou e foi há apenas alguns meses que López pediu o divórcio.

Jennifer Garner e JLo A atriz terá um evento com o ex neste Natal (@jlo / Jason Merritt/Instagram / Getty Images)

Ben Affleck contou com o apoio de Jennifer Garner durante o divórcio

Apesar da tensão em sua vida amorosa, Ben não estava sozinho nesse difícil processo. Segundo fontes próximas da situação, sua ex-esposa Jennifer Garner desempenhou um papel fundamental no apoio emocional durante os momentos mais difíceis de seu casamento com Lopez. Segundo informações exclusivas do Page Six, Garner, que se separou de Affleck em 2015 após 10 anos de casamento, esteve ao seu lado, incentivando-o a trabalhar seu relacionamento com a chamada Diva do Bronx, mesmo quando começaram os sinais de problemas. aparecer. Uma amiga próxima revelou que Garner se tornou aliada do casal em meio à crise e que até manteve uma relação de amizade com Lopez.

Ben Affleck e Jennifer Garner reaparecem muito cúmplices e geram árduo debate nas redes Ben Affleck e Jennifer Garner estiveram casados entre 2005 e 2018 (Jason Merritt/Foto: Getty Images)

“Quando as coisas começaram a ficar complicadas entre Ben e Jennifer [Lopez], Jen [Garner] apoiou muito o relacionamento deles e o encorajou a trabalhar em seu casamento”, explicou a fonte. Mesmo antes da separação final, a atriz de ‘De Repente 30′ se comprometeu a oferecer seu apoio, provavelmente entendendo os desafios que Ben enfrentava, já que ela mesma mantinha um relacionamento com ele há anos.

O gesto de Garner de intervir com tanta simpatia não é surpreendente, dada a história partilhada entre os dois ex-cônjuges, que continuam a ser uma família unida pelos seus três filhos: Violet, Seraphina e Samuel.

Jennifer Garner Jennifer Garner e Ben Affleck viveram suas vidas separados, porém, continuam mantendo um relacionamento cordial em prol do bem-estar dos filhos

Embora a sua relação tenha passado por momentos difíceis, ambos conseguiram manter um vínculo estreito e uma co-parentalidade eficaz que lhes permite partilhar momentos familiares como o recente Dia de Acção de Graças, onde foram vistos juntos apoiando causas de caridade.

Por outro lado, já faz algum tempo que Jennifer Garner e Jennifer Lopez não tiveram contato. Fontes indicam que, embora Garner não tenha problemas com Lopez, eles não têm se comunicado recentemente, especialmente após a separação de Ben e Jennifer Lopez. Isso sugere que, embora Garner estivesse disposta a apoiar o ex-marido no passado, as circunstâncias familiares e pessoais mudaram e agora cada um segue seu próprio caminho.