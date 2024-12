Lindsay Lohan está de volta com tudo e triunfa no mundo do cinema com filmes como ‘Nosso Pequeno Segredo’, ‘Um Desejo Irlandês’ e ‘De Repente o Natal’.

Mas, além disso, surpreendeu com seu rosto e como parece diferente e jovem, a tal ponto que muitos se perguntam o que ele fez, porque está melhor do que nunca aos 38 anos e depois de ter um filho.

Pele hidratada, brilhante, sem imperfeições ou rugas, muito menos linhas de expressão e muito mais fazem parte do seu rejuvenescimento extremo e você já sabe o que foi feito.

Injeção de juventude? Revelado o tratamento que Lindsay Lohan teria feito para rejuvenescer

Segundo o especialista em estética Javier Reynoso, Lindsay Lohan passou por um procedimento chamado Sculptra, que é uma injeção que promete “eterna juventude” e traz grandes benefícios para a pele.

Isso é muito melhor que o Botox, pois gera colágeno, criando um efeito jovial, natural e quase perfeito como o da atriz, e o melhor é que não provoca poucos movimentos no rosto, como o Botox.

A influenciadora Nay Salvatori passou pelo mesmo procedimento com o Dr. Reynoso e explicou mais sobre a injeção que vem da França nas redes sociais.

É uma injeção que é aplicada no rosto e estimula a produção de colágeno, melhorando o aspecto da pele, unhas e cabelos.

Esse procedimento tem longa duração, pois pode durar até 25 meses, e traz muitos benefícios como não deixar resíduos no corpo, pois o corpo se encarrega de eliminar a substância ao longo do tempo e além disso, não há obturações. realizado.

Por outro lado, corrige a textura da pele, dando volume às zonas encovadas como rugas e linhas de expressão, previne a flacidez, recupera a pele danificada pelos raios solares, suaviza a pele e dá volume facial.

Este procedimento não é aplicado apenas no rosto, mas também nas mãos, pescoço, decote, nádegas, braços e coxas.

Seu preço custa aproximadamente 12.000 a 14.000 pesos mexicanos por aplicação, então não é nada barato, mas sem dúvida é a sensação do momento.