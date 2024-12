“A vida que minha mãe queria”: Príncipe Harry gera polêmica ao falar sobre criação dos filhos

Desde que o Príncipe Harry e a sua esposa Meghan Markle anunciaram a sua decisão de se afastarem dos seus papéis como membros ativos da família real britânica, a sua vida tem sido um turbilhão de controvérsias e decisões que geraram admiração e críticas. Em 2020, o casal deu um passo drástico ao se mudar para a América, uma mudança que alterou a dinâmica familiar e a percepção do público. Esta decisão, conhecida como “Megxit”, foi vista por muitos como uma ruptura com a tradição real e uma busca pela independência num ambiente menos restritivo. Desde então, tanto Harry como Meghan têm sido foco de atenção mediática e têm enfrentado constante exposição pública, o que afetou a sua relação com a monarquia e a opinião pública global.

ANÚNCIO

Meghan Markle y príncipe Harry Muchos aseguran que la relación de la pareja está mal (WPA Pool/Getty Images)

Numa recente aparição pública, Harry voltou a dar o que falar ao afirmar que a vida que construiu no estrangeiro, longe do Reino Unido e da monarquia, é, em muitos aspectos, aquela que a sua mãe, a princesa Diana, gostaria de ter. queria para ele. Esta afirmação junta-se à série de intervenções do príncipe, nas quais falou abertamente sobre as dificuldades de viver sob o constante escrutínio mediático, e como isso influenciou profundamente as suas decisões e a sua visão da vida.

A influência da princesa Diana em sua vida familiar

Durante uma conversa com Andrew Sorkin no New York Times DealBook Summit, Harry comentou sobre como sua vida atual, especialmente a criação de seus filhos, reflete o que ele acredita que sua mãe teria desejado para ele. O príncipe frisou que, para ele, a decisão de se mudar para os Estados Unidos foi um passo em direção a uma vida que lhe proporcionaria a privacidade e a liberdade que Diana não pôde vivenciar.

Príncipe Harry (Christopher Furlong/Getty Images)

“É a vida que a minha mãe queria para mim”, disse ela, referindo-se à necessidade de proteger a sua família do constante assédio mediático, uma experiência que custou a vida à princesa Diana em 1997, quando morreu num acidente de carro enquanto era perseguida por paparazzi em Paris.

Harry, que tem sido um forte defensor da proteção da privacidade de sua família, disse que a mudança para a Califórnia lhes permitiu desfrutar de um nível de liberdade que “sem dúvida não teriam no Reino Unido”, onde regras rígidas de segurança e a atenção da mídia afetam as vidas. de membros da família real. Ao longo dos anos, Harry manteve uma postura firme no controle de sua própria segurança e em diversas ocasiões tomou medidas legais para restaurar a proteção policial que foi retirada depois que ele deixou de ser um membro da realeza.

A luta interna de Harry

¿Cuál es el verdadero nombre del príncipe Harry y cuándo lo llamaba así su Lady Di? La princesa Diana fue muy cercana a sus hijos, especialmente con Harry ( Tim Graham /Princess Diana Archive/Foto: Getty Images)

Na entrevista, Harry não falou apenas sobre os benefícios da vida na América, mas também sobre os efeitos emocionais da fama e da exposição constante. Ao longo da sua vida, testemunhou os danos que o escrutínio público pode causar, não só a ele, mas também à sua mãe, que lutou durante anos com o cerco mediático. Harry revelou que um de seus maiores medos é que sua família se veja em uma situação semelhante à que Diana viveu, algo que ainda o afeta profundamente.

“O que aconteceu com minha mãe e o fato de eu ser criança e me sentir desamparado, isso cria muita turbulência interna”, disse Harry, aludindo às feridas emocionais que a perda de sua mãe deixou nele. Para Harry, a proteção da sua esposa Meghan e dos seus filhos, Archie e Lilibet, é o mais importante, e ele diz que se sente mais capaz de cumprir essa responsabilidade no ambiente menos hostil dos Estados Unidos.

As declarações de Harry sobre a sua vida nos Estados Unidos e a sua relação com a monarquia provocaram reações divididas. Por um lado, há quem apoie a sua decisão de colocar o bem-estar familiar à frente das tradições monárquicas e da opinião pública. Por outro lado, os críticos apontam que mencionar a mãe é uma estratégia para obter aprovação.