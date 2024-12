3 vezes que Zendaya e Tom Holland coordenaram seus looks (e se tornaram ‘meta de casal’)

Vestir-se com looks coordenados é uma das formas mais comuns pelas quais os casais gritam seu amor e os casais famosos não são estranhos a isso. E se não, pergunte a Zendaya e Tom Holland.

Os atores de 28 anos foram vistos usando roupas combinando em várias ocasiões, deixando claro que seu romance está crescendo cada vez mais e, ao mesmo tempo, parece ótimo.

3 roupas coordenadas de Zendaya e Tom Holland

Por isso, a seguir, revisamos três vezes que os atores da última saga do Homem-Aranha usaram roupas combinando e ficaram fascinados pela conexão única que ostentam com suas roupas.

O visual bordô

O casal fez todo mundo se apaixonar em outubro passado, quando foram flagrados chegando ao Greenwich Hotel, em Tribeca, Nova York, com looks coordenados na cor da estação: bordô.

Zendaya estava espetacular em um vestido de couro Louis Vuitton; Enquanto isso, Holland foi mais casual com calça preta, tênis branco e uma camiseta que combinava com o terno da amada.

O visual totalmente preto

A dupla popular também causou sensação em fevereiro passado, quando compareceu à festa pós-estreia de Duna: Parte Dois em Londres, Inglaterra, usando looks monocromáticos combinando em preto.

A vencedora do Emmy usou um elegante vestido longo Mugler com decote em V e salto preto. Seu parceiro usava camiseta e colete pretos que ele combinou com calças e sapatos combinando.

O visual esportivo

As estrelas marcaram gols quando assistiram a um jogo de hóquei no gelo entre o Detroit Red Wings e o New York Rangers no Madison Square Garden vestindo camisetas combinando.

As celebridades usaram a peça oversized do time local personalizada com seus nomes nas costas. O mais fofo é que o ator usou a blusa que estava escrito Zendaya e a atriz de Euforia, aquela que se via escrito Tom Holland.