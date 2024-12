Uma dica para JLo? Jennifer Garner e sua lição sobre os homens que todos deveriam aprender

Jennifer Garner e Jennifer Lopez não só têm em comum o fato de serem atrizes e terem filhos, mas também de terem o mesmo ex, Ben Affleck.

Apesar de muitos pensarem que seriam inimigos, enquanto JLo era esposa do ator, Jennifer Garner era a mais compreensiva, gentil e tinha os detalhes mais lindos com ela e vice-versa, dizem até que ela ajudou a cantora no processo de separação.

Porém, agora, diz-se que Garner não quer saber nada sobre a ex de Ben e não quer se envolver nos problemas que eles têm porque está cansada e, recentemente, ela deu uma lição que muitos afirmam ter sido uma dica para o cantor.

Uma dica para JLo? Jennifer Garner e sua lição sobre os homens que ela surpreendeu

Durante o podcast Lipstick on the Rim, Jennifer Garner falou sobre as lições que aprendeu sobre os homens, depois de suas histórias e fracassos e surpreendeu a todos.

A atriz disse que seu “mantra” favorito é “nunca espere por um homem... não se case com um homem pensando que pode mudá-lo”.

Esta é uma lição muito valiosa para as mulheres, mas muitas afirmam que foi uma ótima dica para a ex de Ben Affleck, que esperou por ele por 20 anos para reviver seu amor e muitos dizem que ela queria “mudá-lo”, mas não conseguiu. e, portanto, é por isso que o casamento fracassou.

“Ah, isso cheirava a uma dica para JLo”, “diga-me que você está falando sobre Jlo sem me dizer que está falando sobre ela”, “hahaha, uma lição muito valiosa, seria bom para Jennifer López aprender. “, “isso cabe como uma luva para JLo.” Jennifer López”, “uma lição valiosa para a outra Jennifer, mesmo que você quisesse mudar Ben, ele não vai mudar”, “parece que ele descreveu JLo”, e “conversam com você aí JLo, aprende”, foram algumas das reações nas redes.

Lembremos que JLo e Ben Affleck tiveram um relacionamento de 2002 a 2004 e embora estivessem prestes a se casar, cancelaram o casamento e, 20 anos depois, em 2022 finalmente se casaram, mas o casamento não durou muito tempo, porque este ano anunciaram a separação.

A famosa garantiu que está muito magoada com o divórcio, pois esperava que desta vez fosse para sempre e lutou por isso, mas embora tenha feito todo o possível, o relacionamento não deu certo.