Britney Spears realmente se mudou para o México? Os detalhes da mais recente “fuga” da Princesa do Pop

A figura de Britney Spears tem sido atingida nos últimos anos, devido aos seus problemas jurídicos com o pai e ao seu comportamento, no mínimo, estranho, nas redes sociais. Que soube ser a Princesa do Pop no seu melhor momento, agora vive longe da música e tenta se distanciar dos holofotes de Hollywood.

Nos momentos livres ou quando quer fugir do barulho dos paparazzi, Britney costuma fazer uma escapadela para Los Cabos, no México, onde aprecia as paisagens paradisíacas, que se destacam pelas belas praias.

Mas recentemente, em um movimento totalmente inesperado, Britney Spears leva suas férias a outro nível. Segundo contou a própria artista, em plena comemoração de seu 43º aniversário, ela se mudou para o México para evitar o contato com fotógrafos, cinegrafistas e membros da imprensa sensacionalista americana.

A Princesa do Pop reclama maus-tratos por parte dos paparazzi, o que a levou a tomar a decisão de se mudar para o nosso país.

“Realmente me dói que os paparazzi façam meu rosto parecer como se eu estivesse usando uma máscara branca de Jason. Ele nem se parece comigo (o personagem do filme de terror). Eles sempre foram incrivelmente cruéis comigo, pela maneira como me retrataram. Eu sei que não sou perfeita de forma alguma, mas alguns de seus comportamentos são extremamente cruéis e é por isso que me mudei para o México”, disse Britney em seu vídeo.

Onde Britney Spears mora?

É de conhecimento público que Britney Spears possui pelo menos três grandes propriedades localizadas em Calabasas, Thousand Oaks e West Village, todas localidades na Califórnia.

Não há informações se ela possui um imóvel em Los Cabos ou em qualquer outra região do México, portanto não se sabe o local específico para onde a Princesa do Pop teria se mudado.