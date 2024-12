Kourtney Kardashian exibe suas decorações de Natal, mas é criticada por isso: “É um exagero”

Com a chegada de dezembro, a socialite Kourtney Kardashian deu as boas-vindas ao Natal em sua casa como só uma verdadeira Kardashian consegue: em grande estilo.

A empresária americana não poupou nada para preencher todos os cantos da casa que divide com o marido, Travis Barker, e os quatro filhos com luzes e decorações clássicas da mais bela época.

Por meio de seu perfil no Instagram, a famosa publicou uma galeria composta por 14 fotos das decorações de Natal em diferentes cômodos de sua casa no dia 1º de dezembro de 2024.

Kourtney Kardashian não economizou em nada para decorar seu lar no Natal 2024 | (Instagram: @kourtneykardash)

A imagem inaugural mostrava um grande pinheiro de Natal adornado apenas com luzes amarelas no centro de uma sala, mas era apenas uma das dezenas de árvores que colocou nos seus espaços este ano.

E as imagens partilhadas mostravam vários quartos iluminados com uma ou mais árvores de Natal de diferentes características e ornamentações. “Olá, dezembro”, escreveu ele no final da postagem.

Kourtney Kardashian criticada pelas decorações de Natal de sua casa

Como é habitual, a publicação encheu-se de comentários dos seus milhões de seguidores, mas enquanto alguns celebraram o seu espírito festivo, muitos criticaram-na pela sua decoração “excessiva”.

“Eu olho para isso e penso em tantas pessoas que estão lutando. Pessoas sem trabalho, doentes ou mães solteiras com dificuldades para comprar comida ou pagar contas (...). Esse tipo de excesso me deixa triste e doente. Eu me pergunto se você realmente gostou”, comentou um usuário no final da postagem.

“Excesso é nojento”, disse outro. “Só porque você pode, não significa que você deveria”. “Que gosto ruim!”, disse um terceiro. “Eu não suporto isso”. “Quão egocêntrico você pode ser?”, escreveu mais um.

Por fim, outro refletiu: “As pessoas moram em barracas no centro das cidades e você tem 52 árvores de Natal. Vivemos em uma sociedade totalmente doente”.