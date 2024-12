Enquanto todo mundo fala sobre seu ‘glow up’, Lindsay Lohan mostra sua linda árvore de Natal

Lindsay Lohante tem impactado a todos com sua nova imagem rejuvenescida

Lindsay Lohan está pronta para comemorar este Natal. A celebridade deu as boas-vindas à alegria do feriado em sua casa com a instalação de sua árvore de Natal nesta semana de dezembro.

Através dos stories do Instagram, a protagonista de ‘Nosso segredo’ compartilhou uma foto de seu pinheiro no dia 4 deste mês após terminar de decorá-lo seguindo o tema doce de hortelã.

Na imagem você pode ver que aparentemente estava localizado em um canto de seu quarto com pouca luz. Além disso, tinha figuras de Papai Noel, Mickey Mouse e um ursinho de pelúcia na frente.

“A árvore está levantada!”, escreveu a estrela de 38 anos junto com uma série de emojis festivos na foto em que ela também marcou o marido e o pai de seu filho, Bader Shammas.

Mais tarde, a celebridade postou uma imagem de suas unhas recém-feitas com sua árvore de Natal como pano de fundo que deu uma visão mais detalhada da ornamentação que ela usou.

A exibição da árvore de Natal de Lindsay Lohan acontece no momento em que a estrela está na boca de todos devido à aparência rejuvenescida e impecável que tem demonstrado nos últimos meses.

Sua aparência espetacular gerou especulações sobre os possíveis procedimentos estéticos que ele teria para ter o rosto perfeito. Até agora, Lohan não falou sobre seu ‘glow up’.

No entanto, seu pai, Michael Lohan, garantiu que sua filha não passou por uma cirurgia plástica para conseguir a transformação dramática que deixou todos impressionados no bom sentido.

“Lindsay nunca fez nenhuma cirurgia plástica. “Sua aparência (é) tão natural, assim como seu talento”, disse ela ao Page Six. Ao mesmo tempo, ela revelou que fez “peelings, preenchimentos e Botox”.

Os planos de Lindsay Lohan para o Natal de 2024

Enquanto o mundo debate se deve ou não fazer uma cirurgia, Lindsay Lohan parece focada em sua vida pessoal e nos planos para este Natal, que passará ao lado do marido e do filho querido, Luai.

Em entrevista ao Extra em novembro passado, a famosa contou um pouco sobre o que planeja fazer na época do Natal para seu filho, que hoje está com 16 meses.

“Agora temos nosso filho, então teremos novas tradições”, disse ele. “Então talvez tenhamos algo diferente que ele acabe gostando e que criamos para ele.”