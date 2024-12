Camilla Parker enfrenta sua batalha mais difícil: a família real está se preparando para o pior?

Camilla Parker Bowles, Rainha Consorte do Reino Unido, atravessa um dos momentos mais delicados da sua vida, enfrentando uma doença grave que tem gerado preocupação não só no seu ambiente imediato, mas também nos seguidores da família real. A Rainha Consorte contraiu uma infecção no peito durante sua viagem pela Austrália e Samoa, uma condição que mais tarde foi revelada como pneumonia.

Esta doença manteve-a afastada dos seus compromissos reais durante várias semanas, sugerindo que a recuperação poderia ser mais lenta do que o esperado. O Palácio de Buckingham anunciou, em 5 de novembro, que Camilla estava doente e sob orientação médica para descansar. A notícia causou alarme, já que a Rainha Consorte tem sido uma figura incansável dentro da monarquia britânica. Durante seus primeiros meses como Rainha Consorte em 2022, ela foi vista enfrentando problemas de saúde, como um dedo do pé quebrado, enquanto cumpria seu papel sem demonstrar sinais de fraqueza. No entanto, a doença atual parece ser mais grave e, apesar da recuperação da pneumonia, Camilla ainda sofre de sintomas persistentes que exigem repouso adicional.

Rei Charles III / Camila Parker O rei Charles III e a rainha Camilla da Grã-Bretanha acenam para a multidão na varanda do Palácio de Buckingham após a cerimônia de coroação, em Londres, sábado, 6 de maio de 2023. (AP Photo/Petr David Josek) (Petr David Josek/AP)

O impacto nos seus compromissos foi significativo. Camilla cancelou sua participação em vários eventos importantes, incluindo a cerimônia de boas-vindas à visita de Estado ao Catar e o evento anual Remembrance, que homenageia veteranos de guerra. Em ambos os casos, o Palácio de Buckingham emitiu declarações confirmando que, seguindo aconselhamento médico, a Rainha Consorte não pôde participar. Embora inicialmente ela esperasse estar recuperada para participar desses eventos, a situação não melhorou com o tempo. Em vez disso, Camilla optou por passar o evento de forma privada, em casa, e espera poder retornar às suas funções públicas nas semanas seguintes.

Apesar desta situação difícil, Camilla não deixou de mostrar sua força e determinação. No dia 12 de novembro de 2024, participou numa recepção organizada pela Booker Prize Foundation na Clarence House, onde prestou homenagem aos autores e títulos nomeados para o prestigiado prémio literário. Nesse evento, Camilla fez uma atualização sobre sua saúde, comentando com um sorriso que estava “melhorando”, embora reconhecesse que o processo de recuperação ainda exigia tempo.

“Essas coisas sempre demoram para passar”, comentou durante o encontro com o escritor Percival Everett, deixando claro que embora já se sentisse melhor, a recuperação da pneumonia não seria imediata.

A saúde de Camilla foi muito afetada nos últimos anos

Este não é o primeiro grande problema de saúde que Camilla enfrenta. Ao longo dos anos, a Rainha Consorte lidou com vários problemas médicos, incluindo a contratação da COVID-19 em duas ocasiões, a mais recente em Fevereiro de 2022. Em ambas as ocasiões, a doença forçou-a a isolar-se e a cancelar compromissos, o que demonstrou a necessidade de descansar para garantir uma recuperação completa. Sabe-se que na juventude Camilla foi fumante, embora tenha abandonado o hábito há anos, o que também pode ter afetado sua saúde respiratória no passado.

Queen Elizabeth II Platinum Jubilee 2022 - Trooping The Colour Camilla Parker e Kate Middleton (Photo by Roland Hoskins - WPA Pool/Getty Images) (WPA Pool/Getty Images)

Camilla assumiu o título de Rainha Consorte aos 75 anos, idade em que muitos de seus contemporâneos já estão aposentados. A sua dedicação ao dever real tem sido exemplar, mas a sua crescente carga de trabalho, juntamente com preocupações de saúde, levanta questões sobre quanto tempo mais ele será capaz de continuar a cumprir os seus exigentes deveres. A família real parece enfrentar um dilema: enquanto Camilla continua a recuperar, o rei Charles III e o resto da família real devem considerar como gerir os seus compromissos sem a sua presença constante.

A delicada saúde de Camilla deixou a família real numa situação um tanto incerta. Com a Rainha Consorte ainda a recuperar da pneumonia, os funcionários do Palácio de Buckingham devem encontrar um equilíbrio entre manter a agenda real e oferecer-lhe o descanso de que necessita. O apoio do rei Charles III à sua esposa é evidente, mas a monarquia poderá ter de enfrentar mais mudanças se a situação de saúde de Camilla se prolongar. Seja qual for o resultado, a sua dedicação ao reino e a sua firmeza face às adversidades continuarão a ser uma parte fundamental do seu legado dentro da família real.