‘Pombas Negras’: tudo sobre a nova série de suspense da Netflix ambientada no Natal

A Netflix planeja encerrar o ano em grande estilo com o lançamento de produções ambiciosas durante o mês de dezembro. Um deles é o promissor thriller de espionagem britânico ‘Pombas Negras’.

Liderada pela renomada atriz Keira Knightley, a espirituosa série conta uma comovente história de amizade e altruísmo repleta de ação, drama e intriga ambientada em Londres durante o Natal.

Quer saber mais sobre o projeto que se prepara para ser uma das sensações do ano? Continue lendo para descobrir todos os detalhes que você precisa sobre a nova produção da Netflix.

Sobre o que é ‘Pombas Negras’, a nova série de suspense da Netflix?

Palomas Negras segue os passos de uma espiã letal com vida dupla ao unir forças com um ex-amigo assassino para esclarecer a verdade por trás do assassinato de seu amante e vingar sua morte.

“Helen Webb é uma mãe e esposa dedicada, espirituosa e séria... e uma espiã profissional. Há dez anos ela entrega os segredos do marido político à obscura organização para a qual trabalha: Pombas Negras”, diz a sinopse oficial.

Cena da série ‘Pombas Negras’ | (Stefania Rosini/Netflix © 2024)

“Quando seu amante é assassinado, o enigmático chefe espião convoca o velho amigo de Helen, Sam, para protegê-la. Juntos, Helen e Sam tentam descobrir quem cometeu o assassinato e porquê, numa missão que os leva a revelar uma vasta e complexa conspiração que liga o submundo decadente de Londres a uma crise geopolítica à escala global.

Cena da série ‘Pombas Negras’ | (Netflix © 2024)

Quem atua na série ‘Pombas Negras’?

Pombas Negras é estrelado por Keira Knightley, Ben Whishaw, Andrew Buchan e Sarah Lancashire como Helen Webb, Sam Young, Wallace Webb e Reed, respectivamente.

O resto do elenco principal inclui Andrew Koji como Jason Davies, Omari Douglas como Michael, Kathryn Hunter como Lenny Lines, Ella Lily Hyland como Williams e Gabrielle Creevy como Eleanor.

Cena da série ‘Pombas Negras’ | (Ludovic Robert/Netflix © 2024)

Quantos episódios ‘Pombas Negras’ tem?

Palomas Negras terá um total de seis episódios cheios de tensão. A série foi criada, escrita e produzida por Joe Barton. Alex Gabassi e Lisa Gunning foram os encarregados de dirigi-lo.

Cena da série ‘Pombas Negras’ | (Stefania Rosini/Netflix © 2024)

Quando estreia ‘Pombas Negras’ na Netflix?

‘Pombas Negras’ chegará ao catálogo mundial da Netflix em 5 de dezembro de 2024.

Trailer da série ‘Pombas Negras’