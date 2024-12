JLo surpreendeu com seu último look revelador e dizem que é só “para chamar a atenção do Ben”

JLo mais uma vez chamou a atenção de todos com um visual ousado e sofisticado durante um jantar no Cipriani, em Beverly Hills, em meio às comemorações americanas do Dia de Ação de Graças e da recepção do mês de dezembro, que marca o Natal.

Apesar das circunstâncias de sua separação de Ben Affleck, a cantora não está sozinha, já que sua família tem sido um apoio sólido nos últimos meses. Exemplo disso foi a recente ida às compras com a filha Emme Muñiz para iniciarmos o Natal juntas, onde também chamou a atenção por revelar parte do decote.

Os looks sensuais de JLo pelos quais dizem que ela quer “chamar a atenção” de Ben Affleck

Para sair à noite, a estrela optou por um top transparente que sugeria sutileza e elegância, combinado com maestria com uma saia midi de couro que realçava sua figura escultural. O cabelo loiro mel de JLo caindo em ondas suaves de praia adicionou um toque de frescor e sensualidade ao seu look, enquanto sua maquiagem leve realçava seus traços com blush e lábios brilhantes.

Por outro lado, para ver a filha ela escolheu jeans largos, blusa bege e botinas plataforma cor de camelo. Ela complementou o look com uma bolsa do mesmo tom e óculos escuros, criando um look informal, mas estiloso, que destacou seu decote.

Embora as críticas tenham sido imediatas, já que ela foi acusada de querer chamar a atenção do ex e não “se adaptar à idade”, a realidade de JLo segundo fontes próximas é que ela está aproveitando a solteirice no momento.

“Ela gosta de estar em um relacionamento quase imediatamente após o término, mas agora ela está tentando algo novo e vendo se funciona melhor para ela”, revelou a fonte. Essa mudança de perspectiva demonstra a determinação de JLo em priorizar seu bem-estar emocional e desenvolvimento pessoal após o divórcio.