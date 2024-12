É a série mais assistida da Netflix e tem 97% de críticas boas: uma comédia ideal para todos

Uma comédia baseada em fatos reais é a série mais vista na Netflix no momento

A Netflix lança séries de todos os gêneros que existem quase que diariamente, mas enquanto algumas passam despercebidas, outras conseguem conquistar o público e também os aplausos da crítica.

ANÚNCIO

É o caso da produção que atualmente ocupa o primeiro lugar no top 10 dos programas de televisão em inglês mais assistidos no serviço de streaming em todo o mundo.

Qual é a série mais assistida na Netflix no momento?

Trata-se de ‘Um Espião Infiltrado’, comédia americana criada por Michael Schur e estrelada por Ted Danson que chegou ao catálogo da Netflix em 21 de novembro de 2024.

Com 6,9 milhões de visualizações coletadas nos primeiros quatro dias, a série se posicionou em primeiro lugar no ranking dos seriados em língua inglesa mais vistos do serviço de 18 a 24 do mês.

O número de visualizações acumuladas apenas na semana de estreia foi suficiente para que o projeto se tornasse a série mais vista geral da plataforma em todo o mundo.

Ted Danson protagoniza a série ‘Um Espião Infiltrado’ | (Colleen E. Hayes/Cortesía de Netflix © 2024)

Portanto, pode-se afirmar com segurança que tem sido um grande sucesso entre o público; No entanto, isso não é tudo. E os especialistas em TV também deram críticas positivas.

Na verdade, o projeto com 27,5 milhões de horas assistidas até agora tem 97% de aprovação no Rotten Tomatoes com base em 19 avaliações dos principais críticos de televisão.

ANÚNCIO

O que os críticos disseram sobre ‘Um Espião Infiltrado’?

Aramide Tinubu, da Variety, resumiu a série como “um ‘whodunit’ charmoso e hilário que examina a dor, o amor e a excitação de novos começos a partir da perspectiva dos mais velhos”.

Por sua vez, Robert Lloyd, do Los Angeles Times, opinou que “Schur quer mais do que apenas fazer as pessoas rirem. Na medida em que é sentimental, é também lúcido, genuíno e conceitualmente rigoroso.”

Stuart Heritage, do The Guardian, avaliou-o com quatro estrelas de cinco e aplaudiu o desempenho de seu protagonista. “Ted Danson é a perfeição cômica nesta série incrivelmente doce”, disse ele.

Ted Danson protagoniza a série ‘Um Espião Infiltrado’ | (Colleen E. Hayes/Cortesía de Netflix © 2024)

Brian Tallerico, do rogerebert.com, descreveu-o como “um encanto deliciosamente agradável, uma comédia quase calmante que mergulha em um mundo tumultuado”.

Enquanto isso, Richard Roeper, do The Chicago Sun-Times, deu-lhe três estrelas e meia em quatro e chamou-o de “uma joia da Netflix, graças a Ted Danson e seu roteiro afiado”.

Por fim, Garrett Martin da Paste Magazine deu sete estrelas em dez e concluiu: “A palavra que mais gostaria de usar para descrever Undercover é agradável, mas não parece apropriada para uma série que me fez chorar. pelo menos duas vezes”.

Ted Danson protagoniza a série ‘Um Espião Infiltrado’ | (Colleen E. Hayes/Cortesía de Netflix © 2024)

Sobre o que é ‘Um Espião Infiltrado’?

Baseada no documentário chileno indicado ao Oscar The Mole Agent, a série ‘Um Espião Infiltrado’ conta a história de um aposentado que volta a sentir emoção na vida ao responder a um anúncio no jornal e acaba se tornando um espião para uma investigação secreta.

“Charles, um professor aposentado, sente que não há mais surpresas na vida e, um ano após a morte de sua esposa, ele ficou preso à rotina e se afastou de sua filha Emily; Mas, ao encontrar um anúncio classificado da investigadora particular Julie, ele decide embarcar em uma nova aventura”, diz a sinopse oficial.

“A missão de Charles é se infiltrar na comunidade de aposentados Pacific View, em São Francisco, e resolver o mistério de uma herança de família desaparecida. “Todos, residentes e funcionários, são possíveis suspeitos, mas cabe a Charles resolver o caso sem que Didi – o CEO que tudo vê e tudo sabe da comunidade – perceba”, continua o texto.

“No entanto, manter a discrição é muito difícil para Charles, que logo se apega aos demais moradores. Assim, tornar-se “um homem disfarçado” torna-se uma viagem emocionante que lhe mostra que a vida ainda tem muito para lhe oferecer… e permite-lhe reencontrar Emily”, conclui.