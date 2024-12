Sobre o que é a série ‘The Madness’? Novo thriller da Netflix é liderado por um indicado ao Oscar

Cena da série 'The Madness'

Os amantes de séries de suspense têm um novo título emocionante disponível para assistir na Netflix. E a plataforma estreou sua mais recente produção do gênero neste dia 28 de novembro.

Este é ‘The Madness’, um thriller americano estrelado pelo indicado ao Oscar Colman Domingo que promete manter o público tenso do começo ao fim.

Se você quiser saber do que se trata a minissérie antes de assisti-la ou adicioná-la à sua lista para depois, continue rolando para ver a sinopse da nova trama de intriga e conspiração da plataforma.

Cena da série 'The Madness' | (Cortesía de Netflix © 2024)

Sobre o que é ‘The Madness’, a nova série de suspense da Netflix?

‘The Madness’ conta a história de Muncie Daniels, um especialista em mídia que deve lutar para provar sua inocência e preservar sua vida após se deparar com um assassinato durante uma caminhada na floresta de Pocono.

À medida que a situação se torna cada vez mais crítica para ele, o protagonista tenta se reconectar com sua família e também com aqueles seus ideais que considerava mortos para sobreviver.

Cena da série 'The Madness' | (AMANDA MATLOVICH/Netflix © 2024)

“Após deixar a carreira de conselheiro político e se tornar apresentador de TV, Muncie Daniels perde um pouco o rumo de sua vida, então decide fazer uma pausa em Pocono (Pensilvânia, EUA) para escrever o que espera “Que seja um grande romance”, diz a sinopse oficial.

“No entanto, seus planos são frustrados quando ele se torna o principal suspeito do assassinato de um famoso supremacista branco que ele apenas testemunhou”, continua o texto.

“Agora, Muncie deve travar uma luta para limpar seu nome e desvendar toda uma conspiração antes que seja tarde demais. Ao longo do caminho, ele consegue se aproximar novamente da família, ganhar aliados inesperados e combater a desinformação na era da pós-verdade”, finaliza.

Cena da série 'The Madness' | (AMANDA MATLOVICH/Netflix © 2024)

Outros detalhes de ‘The Madness’

The Madness é uma série criada por Stephen Belber, que é o showrunner da produção junto com VJ Boyd. O projeto tem um total de oito episódios liderados por Domingo junto com Marsha Stephanie Blake, Gabrielle Graham, John Ortiz, Tamsin Topolski e Thaddeus J. Mixson.