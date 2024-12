Entre balões rosas e detalhes delicados: essa foi a linda e elegante festa da filha de Dulce María em seu aniversário de 4 anos

A ex-RBD Dulce María e seu marido Paco Álvarez comemoraram os 4 anos de sua primogênita María Paula em grande estilo, bem ao estilo Disney, entre balões rosa e personagens que encantaram e emocionaram todos os convidados.

Dulce María publicou em suas redes sociais um conjunto de fotos que mostram o quanto foi luxuosa e imponente a decoração e os atrativos da festa de sua filha.

“Feliz 4º aniversário, minha linda menina!! Só peço a Deus que cuide de você e te proteja a cada segundo da sua vida, que te encha de bênçãos e que nada apague esse sorriso que ilumina meus dias e minha vida 🥰”, destaca a mensagem que a cantora escreveu junto com seis imagens e um vídeo que retratam a majestade do evento.

Entre os detalhes que fizeram do aniversário de María Paula um momento inesquecível, podemos apreciar a decoração dos balões rosa, o lindo bolo, os detalhes da mesa para compartilhar e a presença de Minie que surpreendeu a aniversariante e divertiu os presentes na festa. .

María Paula parabenizada pelos fãs do RBD

Entre as imagens está a de María Paula com os pais, que posaram alegremente ao lado do personagem da Disney.

“Me surpreende a rapidez com que o tempo passa. Às vezes eu gostaria de parar, mas sei que isso não pode ser feito, por isso tento aproveitar você e viver cada fase sua ao máximo. Eu te amo sempre e para sempre minha Lunita, minha estrela, minha guerreira, minha professora e meu maior e mais lindo presente da vida! Comemoro sua vida todos os dias! Feliz aniversário minha pequena María Paula!”, destacou Dulce María no post.

Entre balões rosa e detalhes delicados: essa foi a linda e elegante festa da filha de Dulce María em seu aniversário de 4 anos Dulce María celebrou o aniversário de María Paula ao melhor estilo Disney (Instagram: @dulcemaria)

Os fãs do ex-RBD encheram a publicação de comentários, desejando parabéns à garotinha e elogiando Dulce María pelo bom gosto na decoração.

“A foto dos três é a minha preferida ❤️❤️”, “Bênçãos para sempre na vida dessa princesa!!! 😍 Por favor! Queremos fotos de dois RBBs!! 😍🥳❤️🇧🇷”, “Não acreditamos que ele já tem 4 anos e é enorme, obrigado por compartilhar essas fotos conosco! 😍 ps: (esperamos ver também as selfies com a Anahi) 🤭”, são alguns dos comentários na publicação.

Uma sólida amizade entre os filhos de Anahí e Dulce María

Outro dos momentos ternos desta celebração foi a presença de Anahí e dos filhos, Manu e Emiliano, de 7 e 4 anos, que posaram com María Paula e que desencadearam a euforia dos fãs do RBD, que enviaram mensagens de agradecimento e incentivo nas redes sociais. e amor aos pequenos, assim como às suas mães.

Os filhos de Anahí e do político Manuel Velasco estiveram na festa de María Paula filha de Dulce María e Paco Álvarez tantos até se atreveram a dizer que a continuação do RBD já está se formando e que o vínculo que criaram nos fóruns e auditórios, finalmente terá descendentes.

Embora a atriz não tenha dado detalhes do encontro entre os pequenos e apenas acompanhado sua publicação com vários emojis em formato de coração, ela deu a entender que sua amizade com Dulce María seria mais forte do que nunca.