Salma Hayek tem a maneira mais elegante de usar um vestido boho chic para as férias de dezembro de 2024

Salma Hayek se destacou mais uma vez como ícone de estilo ao usar com elegância um vestido boho chic perfeito para as festas de dezembro de 2024 em Nova York.

Embora muitos acreditem que essa tendência que ressurgiu a partir dos anos 70 e 80 seja mais diurna e casual, a atriz nos ensina que é possível integrá-la em looks noturnos, e até em passeios sofisticados.

É assim que Salma Hayek nos ensina como usar um vestido boho chic

Salma Hayek exibiu seu jeito de vestir a tendência boho chic nas redes sociais com um vestido, em uma marcante cor vermelho queimado que lembra o laranja, com babados na gola ao longo de sua estrutura, dando um toque romântico e sofisticado ao seu look.

A escolha de Salma Hayek de combinar o vestido com joias de ouro adicionou um brilho único ao seu visual, elevando ainda mais sua aparência glamorosa. Seu cabelo natural complementa perfeitamente o estilo boêmio do vestido, criando um equilíbrio entre o descontraído e o requintado.

Salma Hayek usa a tendência boho chic | É perfeito para looks de dia ou de noite | (@salmahayek/Instagram)

Uma das vantagens dos vestidos boho chic desse tipo é que, quando combinados com botas de cano alto, ajudam a criar a ilusão de uma silhueta mais esbelta e alta, assim como a famosa usava. A ausência de pele visível nas pernas ajuda a alongar visualmente a figura, deixando você mais estilizado e elegante.

Esses modelos são versáteis e podem se adaptar a diferentes estilos e gostos. Desde combiná-lo com botas minimalistas para um look mais casual, até ousar com botas cowboy ou biker para um toque mais jovem e ousado. A variedade de opções de calçado permite brincar com a personalidade do seu look, acrescentando um toque único e original ao seu estilo.

A sua escolha de cores, acessórios e calçado mostrou-nos o seu bom gosto e a sua capacidade de fundir o clássico com o contemporâneo de forma elegante e sofisticada.