Este é o filme de terror da Netflix perfeito para quem não quer tramas natalinas: é o mais visto do Top10

Na época natalina, a Netflix aproveitou para encher o seu catálogo com produções originais e clássicas que nos transportam para o espírito festivo. De filmes emocionantes a histórias cheias de fantasia e aventura, a plataforma sabe como cativar o seu público com a sua seleção sazonal.

ANÚNCIO

Porém, o Natal não é para todos e embora muitos se entreguem à magia das festividades, há quem prefira mergulhar em gêneros completamente diferentes. Em um catálogo tão vasto como o da Netflix, é compreensível que haja opções para todos os gostos, e algumas delas, longe das tramas natalinas, estejam chamando a atenção do público. Um exemplo recente disso é um filme de terror que conseguiu se posicionar no Top 10 da plataforma.

Casamento Sangrento O filme de terror que tem sido o mais aclamado da temporada (Netflix)

Este é ‘Casamento Sangrento’, que não é um filme convencional dentro do gênero terror, mas uma mistura de terror, comédia de humor negro e crítica social que repercutiu em públicos de todo o mundo.

Este filme monopolizou o TOP 10 por seu enredo imprevisível

‘Casamento Sangrento’ acompanha Grace, uma jovem recém-casada, que, na noite de seu casamento, descobre que sua nova família tem uma tradição macabra: um jogo mortal em que ela se torna a presa. A trama, tão distorcida quanto única, cativou muitos pela mistura de suspense, violência e humor ácido, mas o que realmente a diferencia é como ela aproveita as críticas às diferenças sociais e aos segredos de família.

O que começou como uma produção de baixo orçamento (apenas US$ 6 milhões em investimento) acabou sendo um sucesso retumbante, arrecadando US$ 57 milhões em todo o mundo. Esse sucesso de bilheteria se refletiu na popularidade do filme em plataformas de streaming como a Netflix, onde se posicionou no Top 10 mais visto.

Casamento Sangrento O filme de terror que tem sido o mais aclamado da temporada (Netflix)

O filme é um exemplo claro de como os filmes de terror evoluíram nos últimos anos. Com a chegada do subgênero conhecido como “post-terror”, filmes como ‘Hereditário’, ‘Corra’ ou ‘Midsommar’ mostraram que o terror pode ser mais do que apenas sustos e violência. É assim que ‘Casamento Sangrento’ surpreende com momentos de alta tensão, mas também proporciona momentos de alívio cômico, tornando-se uma experiência única.

ANÚNCIO

Um dos destaques do filme é a atuação de Samara Weaving, que interpreta Grace. A jovem atriz consegue entregar uma atuação que mescla a vulnerabilidade e a bravura de sua personagem, o que a torna uma figura cativante em meio ao caos. Junto com ela, um elenco de atores como Adam Brody e Andie MacDowell completam uma proposta de atuação que ajuda a dar vida a essa história inusitada.

Casamento Sangrento O filme de terror que tem sido o mais aclamado da temporada (Netflix)

Se você é daqueles que já viu esse filme e ficou querendo mais, há boas notícias porque a sequência está a caminho, que promete continuar a história e oferecer ainda mais surpresas.

Então agora você sabe, nem tudo tem que ser Natal nesta temporada, embora se você não quiser parecer tão Grinch, alguns dos títulos mais populares do momento que você pode assistir são ‘Derretendo de Amor’, ‘Vejo você no próximo Natal’, ‘O Amor não tira Férias’, ‘Alegres Cavaleiros’ e ‘Golpe de Natal’.