“Ela ofuscou a filha”, mãe da Miss Universo posa sem maquiagem e encanta com beleza e aparência jovial

A mãe de Victoria Kjaer rouba os olhares com sua beleza

No último sábado, 16 de novembro, Victoria Kjaer foi coroada a nova Miss Universo, surpreendendo o mundo com sua beleza, olhos claros e cabelos loiros.

A dinamarquesa de 21 anos chamou a atenção, mas além de bonita, é uma mulher bem-sucedida e empoderada, pois é empresária, dançarina e professora de dança.

Victoria se formou em administração e marketing, e começou a empreender no ramo joalheiro, mas decidiu entrar no mundo dos concursos de beleza em 2021, onde conquistou o terceiro lugar no Miss Dinamarca, e desde então tem se saído muito bem.

Em setembro deste ano ela foi coroada Miss Dinamarca e dois meses depois ganhou a coroa de Miss Universo.

“Parecem irmãs”: a mãe da nova Miss Universo que surpreende com sua beleza nas redes sociais

Victoria Kjaer é linda e não há dúvida de que herdou a beleza da mãe, que encanta online pela aparência jovem.

Em sua conta do Instagram, a jovem tem uma foto com a mãe onde posa ao lado dela e ela é muito linda, loira como ela, com olhos verdes, lábios finos, magra e parece muito jovem.

Na imagem Victoria escreveu apenas “mãe”, sem dar detalhes do nome e é a única foto que ela tem com ela em sua rede social, mas gerou milhares de comentários.

“Uau, a mãe é linda”, “elas parecem irmãs, não mãe e filha”, “como a mãe dela está bonita”, “dá para ver que ela a teve muito jovem”, “ela ofuscou a Miss Universo”, “que mãe divina.”, ela parece uma boneca”, “tal mãe tal mãe”, “não é à toa que ela é tão bonita”, “que mãe linda”, “com essa mãe é impossível ficar feia”, “eu amo isso, que mulher linda”, “tem que ser a irmã, que novinha” e “ela é muito bonita, parecem gêmeas”, foram algumas das reações nas redes.

A jovem também exibiu a irmã mais nova, Caroline Kjær, e é tão bonita quanto ela, deixando claro que ambas herdaram a beleza da mãe.